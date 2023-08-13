「浩瀚無極」移植國際飯店美學　展豐藝館珍藏畫作

所有的藝術，傳達的都是人的故事，而且藝術的存在，也反映社會的成熟。豐邑機構於2010年一手打造「豐藝館」美學展示平台，館藏主軸以最完整的臺灣藝術史作品為目標，包括從20世紀初的日治時期畫家，到近代的臺灣當代大師作品，舉凡淡遠意境的水墨山水、訴說生命感動的油彩畫作，皆列入收藏。此次特別精選多達十餘幅重量級畫作移師台南展出。
記者黃文德／台南報導
有色彩魔術師美譽、也是日據時期最具代表性畫家之一的廖繼春，與台灣當代油畫大師、現任南美館董事長的蘇憲法，以及多位重量級藝術家多達十餘幅畫作首度移師台南「浩瀚無極」展出。其作品陣容之深度與身價，令親臨現場分享的資深拍賣官陸潔民也直呼：「難得見到這麼多天價收藏共聚一堂，可以說是近年台灣畫展相當稀有的一次。」
豐邑機構用創作藝術品的理念蓋房子，同時將「藝術生活化、生活藝術化」的理念，導入旗下的建築作品中。「讓建築多了藝文、讓生活多了品味」，是許多人對於豐藝館長年支持台灣藝術的盛讚。豐邑首次進軍台南重量級巨作「浩瀚無極」移植國際飯店美學，回家就像入住五星級飯店的感受。多元生活享樂空間，質感迎賓門廳、花園中庭、高爾夫球VR練習室、健身房、空中泳池、兒童遊戲區等，以VVIP私人會所式空間體驗，定義高端生活的美學標竿。