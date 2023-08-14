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採訪艾米尼父被判刑　伊朗女記者獲釋貼未戴頭巾照

▲伊朗記者馬魯菲安因為採訪已故庫德族女子艾米尼的父親而遭判刑2年，她獲釋時大膽在社群媒體上張貼違反嚴厲服儀規定的未佩戴頭巾照片。（圖／翻攝自VOA News）
▲伊朗記者馬魯菲安因為採訪已故庫德族女子艾米尼的父親而遭判刑2年，她獲釋時大膽在社群媒體上張貼違反嚴厲服儀規定的未佩戴頭巾照片。（圖／翻攝自VOA News）

中央社

（中央社巴黎13日綜合外電報導）伊朗記者馬魯菲安因為採訪已故庫德族女子艾米尼的父親而遭判刑2年，她今天證實自己已經獲釋時，大膽地在社群媒體上張貼違反嚴厲服儀規定的未佩戴頭巾照片。

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法新社報導，馬魯菲安（Nazila Maroufian）從首都德黑蘭的伊文（Evin）監獄獲釋後，在社群媒體上張貼自己沒有佩戴頭巾的照片，公然違反這個伊斯蘭共和國針對女性的嚴厲服儀規定。

她在舊稱推特（Twitter）、現已改名的社群媒體平台X，以及Instagram上寫道：「不要接受奴隸制度，妳應當得到最好的。」上傳的照片顯示她單手握著一束花，另一支手比出象徵勝利的V字手勢。

馬魯菲安去年10月在新聞網站Mostaghel Online上發表艾米尼（Mahsa Amini）父親艾姆賈德（Amjad Amini）受訪文章，標題是「艾米尼父親：他們在撒謊！」

22歲伊朗庫德族女子艾米尼去年涉嫌違反女性服儀規定，遭到道德警察羈押期間於同年9月16日死亡。艾米尼之死引發排山倒海的舉國抗爭，時間長期數月之久。

艾姆賈德在訪談中指控當局針對艾米尼死亡的情況撒謊。伊朗當局表示，艾米尼因健康問題而死亡；艾米尼家人和社運人士則主張，她於羈押期間頭部遭到重擊。

馬魯菲安出身艾米尼家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）薩蓋茲鎮（Saqez），伊朗境外波斯語媒體表示，她現年23歲。

馬魯菲安去年11月首度被捕，後來獲釋。她今年1月表示，自己被依從事反抗制度宣傳和散播假新聞的罪名而判刑兩年、緩刑5年。根據人權團體，當局7月初諭令她返回伊文監獄。（譯者：何宏儒）1120814

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