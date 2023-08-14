高球／NCAA美國大學親自授課　強調課業未達標就不准練

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艾美教練指出，在招生的過程中教練會注意年輕球員在比賽中發展的過程，不光是成績表現，還會看球員的態度和實際反應，她和貝提教練異口同聲地說 : 「球員在場上球打不好、遇到困難球位的時候，反而是教練們最見獵心喜的時候，我們會仔細觀察球員受挫折的臨場反應，以及如何發揮技術解決難困境，看看球員是不是會砸球桿發洩情緒，比賽結束後是不是會稱讚同組對手，好好地跟對方握手，正確的眼神接觸，另外就是會注意球員自主的能力，如何管理自己、在場上展現自制力。」
艾美教練表示，在美國的大學球員必須有獨立生活的能力，要在球隊訓練比賽、課業、大學生活之間做好時間管理，高爾夫只是其中的一部分，學業表現是另外一大塊，所有的重點都是球員自己的成長。貝提教練也強調，NCAA規定很明確，學業平均成績未達一定標準就必須暫停球隊活動，加強學業直到分數達到標準才能重回球隊相關活動。
艾美教練強調，NCAA三個層級的學校約有900隊女子隊、男子隊則超過千隊，每個學校的政策、設施，每位教練招生時看重的部分都不一樣，她建議家長和青少年選手多方詢問打聽、找到最適合自己小孩的學校校隊。她也建議青少年選手和家長找出幾間合適的學校，可以透過電子郵件與學校教練連絡，雖然NCAA有嚴格規範，每年六月十五日之前不得與高二以下的學生直接接觸，教練不能回電子郵件給年輕的學生，但他們都會留下紀錄，追蹤青少年選手的成績，關注他們的成長狀況，所以連絡教練永不嫌早。
有家長問到，是否有必要安排小孩暑假到美國參加AJGA青少年賽事，好增加美國大學教練看見選手的機會，艾美教練認為，她不覺得這是必要的，她理解帶著孩子遠渡重洋參賽要花費鉅資，除非有很好的參賽計畫，否則她的看法是先在地區的頂級賽事好好表現，再逐步地打好全國賽事和亞洲地區的比賽，她相信這些頂級比賽的成績一定有很多教練在追蹤，表現出色和持續進步就會取得教練們的注意，選手參賽成績也可以主動寫信告知教練。貝提教練也說，昨天到達球場之後她們花了一些時間仔細看成績看板，她們發現有球員前一天89桿第二天卻打出69桿，這樣的變化會讓他們特別注意。
除了室內課，也進行了短桿和長桿的訓練，下午青少年選手還分組下球場打了9洞，兩位教練跟隨觀戰也和選手溝通比賽策略，了解青少年選手的想法，各面向的指導就是要讓青少年選手了解大學教練如何指導球員。
台灣青少年高爾夫公開賽執行長翁士棻指出，舉辦 NCAA高爾夫營，直接把美國大學教練請來台灣，就是希望讓想赴美唸大學打校隊的青少年和家長獲得更豐富的一手資訊，「網路時代很多訊息都是公開的，但是美國大學校隊非常多，層級也不同，想招募的球員類型也不盡相同，坊間有些運動升學顧問會提供一些服務和資訊，但台灣高爾夫推廣發展協會希望引進更多元的訊息，尤其讓大學教練直接和青少年選手面對面，即使球員的年紀還不到可以給予承諾的階段，但直接回答選手和家長的問題可以早一點解答疑惑，在尋找合適學校的過程中比較有方向。