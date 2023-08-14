MLB／大谷翔平終於開轟了！中斷連8戰0轟 天使2:1太空人免於橫掃
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平，在丟失全壘打王寶座後，今（14）日對陣休士頓太空人，終於在6局上揮出自8月3日以來的首轟，本季第41轟出爐，儘管太空人下半局追到1分差距，但天使牛棚夠爭氣，沒有讓太空人越雷池一步，終場天使就以2:1勝出，免於系列戰三連敗被橫掃。
記者路皓惟/綜合報導
3局上天使Eduardo Escobar二壘安打開啟攻勢，接著Mickey Moniak在兩出局情況下，補上一支二壘安打，帶有1分打點，幫助天使先馳得點。接著6局上，大谷翔平面對Parker Mushinski，擊出了飛行距離448英尺（約137公尺）的陽春砲，中斷連8戰未開轟的全壘打王荒。
此戰天使先發Chase Silseth繳出5局無失分表現，被擊出4安打並送出5次三振，而當家終結者Carlos Estévez在9局下飆出2K，順利關門守住勝利，也收下本季第25次救援成功。
今天是太空人先發投手José Urquidy自傷兵名單歸隊後的第二場先發，雖然主投5局僅被敲3支安打失掉1分，但前兩戰合計猛灌22分的太空人打線熄火，僅在6局下趁著天使投手Jose Soriano暴投得分，這也是太空人本場唯一得分，讓Urquidy吞下本季第3敗。
此外，本場比賽開打前，天使隊教頭Phil Nevin宣布大谷翔平因手臂疲勞，將跳過原訂17日對陣德州遊騎兵的先發，不過Phil Nevin強調，大谷並沒有受傷，只是手臂需要休息一下，預計於8月21日開始主場對戰辛辛那提紅人系列賽重新回到輪值。