NOW民調／侯友宜拋重啟核四「2040無煤台灣」！近8成網友喊支持
國民黨總統參選人侯友宜日前在能源政策記者上，將核電正式列入能源選項，作為減碳能源之一，並承諾，當選總統後，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，並在安全無虞下，推動核四安全重啟。對此，《NOWnews今日新聞》進行4天網路民調「侯友宜喊重啟核四，你支持嗎？」，根據結果，近八成（77.42%）網友喊支持，認為這是世界趨勢，且台灣需要穩定的電；另有超過兩成（22.58%）網友表示反對意見，對核廢料貯存問題仍有疑慮。
記者林莞茜／綜合報導
此次NOW民調，從8月10日至8月13日，進行為期4天的調查，根據民調結果，有77.42%的網友表示支持意見、22.58%的網友表示反對意見。
支持重啟核四的網友表示「國家需要核電」、「無法接受缺電」、「尊重專業合理的步驟判斷與決定」、「這是全世界的趨勢」、「核四本就不該廢」；持反對意見的的網友則稱「反對重啟無法妥善後續處理核廢料的核電」、「核四電廠結構老舊，誰能保證安全？核廢料也無處堆放，真的想不出支持的理由！」、「沒辦法處理核廢料」、「要重啟不安全的核四，為什麼不乾脆蓋一個安全的核五？」、「為了選舉講的鬼話」。