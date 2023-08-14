高雄冰店遭4煞狂砸！疑追求美貌闆娘被拒絕 他嘆：老婆太漂亮
本月12日晚間，高雄市鼓山區博愛二路某知名冰店，突然遭4名惡煞持棍棒、拔釘器等砸店，冰店的玻璃門、戶外盆栽都被砸毀，警方獲報後展開調查，將涉案的駕駛32歲劉姓男子、砸店的24歲蘇姓男子拘提到案，其他2名共犯也以掌握身分。據悉，疑似是冰店漂亮老闆娘被追求後拒絕，遂引來報復砸店，事發2日之後，店家也發文道歉，表示無端讓顧客受到驚嚇，也感謝所有關心的朋友，強調未來將秉持初衷、維護細節並加強環境安全。
記者林盈君／綜合報導
據了解，12日晚間約6時許，4名嫌犯共乘一台自小客車，其中3人下車持棍棒、拔釘器砸店，犯案後隨即搭乘汽車揚長而去，現場並留下疑似犯案用鐵橇，所幸無人員傷亡，警方獲報展開調查，當晚逮捕負責接應的劉姓司機，以及因砸店導致右手指骨折的蘇姓男子。
經了解，郭姓冰店老闆表示，去年間，太太遛狗結識一名男子，但「老婆太漂亮」竟被男方不斷騷擾、追求，之後更狂傳訊息挑釁，懷疑是對方遭拒絕後，引來的挾怨報復。但詳細情形與犯案動機，仍待警方進一步釐清。全案目前持續偵辦中，將依妨害秩序、毀損罪嫌移，送高雄地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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