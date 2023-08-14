蘭恩明將登陸日本！關西或現「線狀雨帶」 部分航班、新幹線取消
今年第7號颱風蘭恩，預計明（15日）登陸日本關西，日本氣象廳警告，近畿東海地區恐出現「線狀雨帶」，將有狂風暴雨。多間航空公司宣布調整或停飛，東海道新幹線部分路段15日也將停止運作。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日本放送協會》（NHK）報導，近畿地區14日下午至15日下午、東海地區14日下午至15日晚間，有可能出現線狀雨帶（線狀雲團在同一地方經過或停滯導致的局部強降水），下起警報級大雨，日本氣象廳呼籲民眾，務必嚴防土石流、河川氾濫等災情。
JR東海公司表示，東海道新幹線名古屋車站與新大阪車站的區間車，15日整天停駛。東京車站到名古屋車站之間的列車行駛班次亦大減，普通列車全改為自由席。此外，九州、東北、上越、北陸等各新幹線，也不排除陸續停運或延遲的可能。
航空部分，日本航空公司14日已有19架航班取消，主要飛往大阪；全日空14日起，取消往返羽田機場至八丈島機場的多架航班；樂桃航空14日則有18個航班被取消。
日本氣象廳資訊顯示，蘭恩颱風14日清晨位於八丈島西南約260公里處的海域，以每小時10公里的速度向西北移動，中心氣壓965百帕，中心附近最大風速每秒40公尺，最大瞬時風速每秒55公尺。