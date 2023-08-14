本週天氣「3階段變化」！今明高溫飆37度 週三變天暴雨連轟3天
台灣本週天氣主要仍受「西南季風」影響，不過本週降雨相對趨緩，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今明兩天（8月14日至8月15日）水氣減少，午後雷雨範圍縮小，北部、東半部要留意攝氏37度的高溫，週三至週五（8月16日至8月18日）水氣增多，大雷雨等「劇烈天氣」發生機率再提高，請民眾務必留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天水氣減少，中南部清晨有局部降雨的機率，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖然縮小，但還是有大雷雨發生的機率，今日各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏23至37度，中部攝氏25至35度，南部攝氏25至35度，東部攝氏23至37度。
吳德榮說明，週三至週五仍受「西南季風」影響，水氣會再增多，降雨範圍也跟著擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，中央氣象局也提醒西半部民眾，特別要注意局部大雨。週末兩天（8月19日至8月20日）西南季風停歇、水氣減少，大氣恢後穩定，天氣晴熱，午後山區仍有局部雷陣雨。
此外，吳德榮提及，第7號「中颱蘭恩」逐漸減弱中，向西北轉北大迴轉，今日下午起至明日侵襲日本本州、四國。第8號「輕颱朵拉」強度也逐漸減弱中，向西北西轉北大迴轉，無侵台疑慮。