將接環境部次長？莊秉潔：未獲徵詢「獲徵詢也不會同意」
環保署升格環境部，22日即將掛牌，目前人事案中，除部長確定由國立中興大學校長薛富盛接任，其餘主管人選都尚未公布。傳出中興大學環工系教授莊秉潔將接任政次次長，對此，他說「不僅未獲徵詢，既使獲徵詢也不會同意」。
記者許若茵／台北報導
環保署將於8月22日改制為環境部，環保署長張子敬已向行政院表達其推動環境部成立的階段性任務已完成，無意接任環境部部長；首任環境部部長將由薛富盛接任。薛富盛為美國康乃爾大學 (Cornell University) 材料科學與工程學系博士，曾任國立中興大學工學院院長、國立中興大學研發長、國科會工程處材料工程學門召集人等職務。
揭牌在即，傳出莊秉潔將接任政次，對此，莊也在臉書親自回應，「人事方面，我不僅未獲徵詢，既使獲徵詢也不會同意」。
莊秉潔表示，非核無煤雖然辛苦，卻是台灣能源轉型的正確道路，支持非核無煤，是對台灣最好的選擇，台灣當前要快速以氣減核煤，同時再以再生能源減氣。
在能源安全的部分，莊秉潔提到，記得在鐵砧山及鄰近區域3000公尺下的地底深處，有很大的自然儲槽，可以儲放達全台使用遠遠超過半年的天然氣。既使核子彈攻擊，這自然儲槽也不會垮。同時每戶再裝太陽能板與電動車就可以確保家庭用電，不會因為戰爭而限電。