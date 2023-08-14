台積領跌！台股早盤跌170點、下殺到16424點 AI緯創與廣達兩樣情
美股上週五（11日）跌多漲少，其中費城半島體指數跌逾2%。受到美股以及美國科技股股價下挫影響，台北股市今（14）日早盤跌逾170點，下殺來到16424點，跌幅1%左右。權值王台積電領跌，早盤一度跌8元，來到538元。其他聯發科、南亞科、友達、群創、和碩、國巨跌1到2%多，鴻海逆勢抗跌漲1%多。至於AI概念股今日呈現兩樣情，如英業達與緯創跌3%，但仁寶漲5%、廣達強漲6%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數11日上漲105.25點，或0.3%，收35281.4點；那斯達克指數下跌76.18點，或0.56%，收13644.85點；標普500指數下跌4.78點，或0.11%，收4464.05點；費城半導體指數下跌82.47點，或2.29%，收3514.55點。
受到美股影響，台北股市早盤跌逾170點，下殺來到16424點，跌幅1%左右。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤一度跌8元，來到538元，但隨後跌幅收斂。聯電跌0.7%、世界先進小跌，力積電跌2%左右。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、友達、群創、和碩、國巨跌1到2%多。
大立光疑軟體授權爭議遭搜索，雖然公司發重訊表示對財務業務無重大影響，但今股價跌3.5%。鴻海集團AI接單傳捷報，首度拿下輝達HGX伺服器AI晶片基板大單，供貨比重超過五成，今股價逆勢抗跌，漲近2%。
而盤面焦點AI概念股兩樣情，像是博智早盤跌4%多，英業達、緯創與勤誠跌3%、技嘉跌0.8%，但仁寶漲5%，廣達逆勢強漲6%、智原漲3%多，光寶科與台光電漲1到2%。