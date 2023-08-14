館長批虧損原因是「貪污」！台電：再生能源購電僅佔總支出6%

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網紅「館長」陳之漢日前在直播中質疑，台電的虧損與外購再生能源有關，甚至指出，錯誤的能源政策、大量收購再生能源，衍伸出不少弊案，控政府貪汙。
對此，經濟部再次強調，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，兩年來光是燃料成本就增加超過6000億，都是過去的兩倍以上。
台電回應，在綠電方面的購電支出只佔總支出6%是事實，「特定人士為自己的恩怨抹黑台電，是非常錯誤的行為。」對於善意的國家政策討論，不應以「貪汙」的陰謀論來看待。
台電2022年總支出為9557億元，其中發購電燃料支出，達到6163億元，超過六成，為整體支出的大宗，與過去相比是過去的兩倍以上。而再生能源購電的支出，則是589億元，只有佔總支出6.17%，可以明顯看出實際上台電虧損的主因，事實上是燃料支出翻倍大增，同時如果要全面反映這樣的成本，電價必須調漲五成到六成，必然會造成高通膨，因此台電以政策任務吸收虧損。
若以每度電的成本來看，一度電必須賣至少4元以上，這當中使用燃料發電的成本，已經從2021年的1.24元，上漲至2023年4月2.92元，每度增加1.68元，但外購再生能源部分，同期間並沒有大幅增加，僅從每度0.18元增加至0.31元，「綠電顯然不是台電財務虧損主因。」
台電表示，全世界都在發展綠電，主要是考慮淨零轉型的需要，以及全球產業供應鏈對綠電的需求，國民黨總統參選人侯友宜提出的競選政見也希望2050年綠能佔比可以發展到57%，民眾黨主席柯文哲也表示，2030年要發展綠電到40%的佔比。