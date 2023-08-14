出席紐約僑宴  賴清德：台灣安全世界安全、台海和平世界和平

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賴清德感謝美國政府秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，提供過境協助，以及在場的美國友人對台灣長期的支持。對於來自各地的僑胞朋友們熱情參與這場僑宴，他備感榮幸，也深受感動。有道是「有緣千里來相會」，「共同的情感」、「共同的價值」以及「共同的目標」，讓大家不遠千里相聚在這個自由女神像所在的世界之都紐約。
首先，「共同的情感」是因為大家的根都來自台灣，認同台灣這塊土地，家人與親朋好友都生活在台灣，一起高興，也一起悲傷。賴清德說，世界上很少國家像台灣，國土面積不大，世界排名第140名，人口也才2350萬人，卻是世界第21大經濟體、美國第8大貿易夥伴，世界競爭力全球第6。自2016年以來，台灣在7年間不斷壯大，出口成長超過7成，國內生產毛額（GDP）從17兆增加到22兆；即使在疫情期間，從2020年至2022年，經濟成長率是亞洲四小龍之冠，累計經濟成長率更是全球第一。
賴清德說，根留台灣的半導體產業，製造了全球超過9成的先進製程，可見未來世界無論是因應數位轉型、淨零轉型或進一步謀求繁榮發展，都非常需要台灣。此外，台灣更有許許多多的隱形冠軍，在全球產業鏈中扮演關鍵角色，台灣對世界越來越重要。
賴清德提到，面對疫情採取民主治理、科技防疫的「台灣模式」，醫護人員站在第一線，全國民眾團結，支持政府進行防疫工作。台灣不僅有能力守護國人健康，也進行四波國際防疫援助行動，讓國際社會看到，台灣是國際上一股良善的力量，「民主台灣跟世界同行」。
賴清德舉例，俄烏戰爭爆發後，台灣在第一時間與烏克蘭人民站在一起，不僅派出醫療團，也發動捐款、支援人力物力，甚至還有國人前往烏克蘭參戰。不讓民主孤單，也贏得民主陣營肯定。這就是台灣人的精神，樂觀進取，期望為下一代打造一個更好的國家；同時溫暖善良，善盡地球村一分子的責任，即使面臨外交困境，也積極走進世界，迎向未來。「台灣是我們的根，我們對台灣的感情深厚，不論身在何處都心繫台灣。」
賴清德說，除了身分情感及土地認同，還有「共同的價值」，這個價值就是對自由民主的信仰。民主，就是人民作主。台灣人民走過了漫長而艱辛、無法當家作主的日子，從荷蘭時期是東印度公司的所在地，明鄭時期是反清復明的根據地，到日治時期屬於「大東亞共榮圈」的勢力範圍，再到國民政府時期作為反攻大陸的跳板。
賴清德進一步指出，台灣人民沒有放棄，發揮了「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」的精神，勇敢堅強。在專制獨裁的黑暗時期，一起勇敢打破黨禁、報禁，廢除《刑法》100條，爭取百分之百言論自由，也突破戒嚴，推動國會全面改選、總統直選，達到今天民主多元、自由開放的社會，這是決心要留給下一代的資產。
賴清德表示，台灣因為民主和世界站在一起，世界因為民主，與台灣前行。過去半年，美國國會就提出超過30件的挺台法案和決議文，「台美21世紀貿易倡議」首批協定，不但完成簽署，執行法案近日也由美國總統拜登簽署，完成立法。這是臺美自1979年以來，簽署最完整的貿易協定，代表臺美關係越來越深厚。
賴清德提到，就在上個月，台灣和英國宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），加強投資、能源與淨零碳排及數位貿易等領域合作，除了增加雙邊經濟安全，也是台灣與世界理念相近國家合作，打造經濟發展、繁榮印太地區的重要里程碑。
賴清德說，台灣外交上也獲得國際社會的支持，包含近年和索馬利蘭互設代表處，和捷克、斯洛伐克、立陶宛等國的實質外交進展，以及在世界衛生大會（WHA）上獲得廣大的聲援，還有世界各地的重要政治領袖也紛紛訪台，用行動表達對台灣的支持。正代表台灣「德不孤，必有鄰」，民主台灣與世界同行。
賴清德強調，因此在此關鍵時刻，在此時此地再次承諾，不論極權主義對臺灣的威脅有多大，絕不會畏懼、退縮，一定堅持對民主自由的價值。並分享台灣民主理念，作為印太地區人民追求民主、自由、人權的耀眼燈塔。更要積極參與世界民主陣營，勇敢地在印太地區扮演穩定和平的角色。
賴清德表示，今晚聚在一起的第三個原因，就是有共同目標，守護台灣、增進民主、和平與繁榮，讓後世子孫都可以享受民主自由人權的價值。為了達成這個目標，不僅國內要團結，國外更要合作，國內各政黨選舉雖然有競爭，但面對極權的威脅時，每個政黨都應該要把國家利益擺在政黨利益之上，只有國內團結一致，才能贏得國際社會的信心，給予台灣強而有力的支持。
賴清德說，近來許多的國際會議，例如在廣島的G7領袖峰會、北約（NATO）領袖峰會，還有今年的美日、美韓以及各國的領袖高峰會，都共同指向一個重點，那就是台海的和平穩定，已經不只是台灣的問題，而是攸關各國的全球問題。今年的歐盟領袖峰會也特別關切台海，「反對任何企圖以武力或脅迫來片面改變現狀」。
賴清德表示，日本去年修訂公布「國防三文件」後，近來也公布最新版的防衛白皮書，將台海的和平穩定，視為「對國際社會的安全與繁榮，是不可或缺的因素」；法國總統馬克宏也宣布《七年建軍法》，這也讓法國成為全球第一個以立法的方式保衛台海自由航行權的主要國家。
賴清德提到，美國總統拜登上個月首次透過「總統提用權」，對台灣提供總金額3.45億美元軍備，以具體行動對台灣表達支持。這些來自各國的支持都展現出，台灣的安全是世界的安全議題，「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平。」
賴清德認為，台灣已經走在正確的道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅力量，就害怕地走回頭路，一定要勇敢堅強，在民主的道路上持續壯大台灣。未來，他會持續總統蔡英文的四大堅持，堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯、併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。
賴清德強調，儘管國際情勢複雜，未來，他會以和平當燈塔，民主當指南針，力行「和平四大支柱」，提升自我防衛、強化經濟安全、加深鏈結民主陣營，以及尊嚴對等下進行兩岸對話及合作，作為維護印太和平穩定的行動方案。
賴清德提到，4年前，他也曾來到紐約，與許多鄉親見面。當時他說，自由女神像見證無數外來移民，包括鄉親，大家融入美國社會，也孕育出自由、民主、人權的價值。希望用自由女神的精神來守護台灣。也提到美國遭遇過911恐怖攻擊的衝擊，從重建的「自由塔」，可看出紐約人的勇氣。希望能以重建自由塔的勇氣，壯大台灣。
最後賴清德表示說，紐約市是創新、創意的城市，台灣也應該要用創新、進步的政策，推動台灣進步，讓台灣成為世界的台灣。4年後他再度來到紐約，想法未曾改變，未來，會持續秉持這三大精神，來守護台灣、壯大台灣，打造創新、繁榮的台灣。他相信，守護台灣，壯大台灣，打造創新、繁榮的台灣也是大家共同的願望，在今天難得相聚的場合上，不妨再次許諾，作為今日難得相聚最美麗的誓言。