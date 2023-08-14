會台美青年喊「民主大聯盟」 賴清德：你們就是我要網羅人才
副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，過境美國紐約，台北時間今（14）日凌晨與不同領域的台美青年面對面座談，聽取各自在美闖蕩築夢之心路歷程，並肯定青年的專業表現，盼共同能為台灣繼續努力，並提及大家就是自己要網羅的人才，如同他所提的「民主大聯盟」，除跨黨派、跨世代、跨領域外還跨國際。
記者陳威叡／台北報導
賴清德出訪首站過境紐約，參加與台美青年座談，致詞時表示，為了下一世代的台灣，他期盼能推動國家希望工程，鏈結台灣各領域的人才，打造為民主和平、創新繁榮以及公義永續的台灣。
賴清德稱，在座就是他要網羅的跨國際人才，如同他所提的「民主大聯盟」，除跨黨派、跨世代、跨領域外還跨國際。涵蓋許多領域。因此今天希望聆聽大家的意見，特別是有別於國內的想法及做法，讓這次的互動成果更豐碩。
座談中，8位在美國東岸重要學術及產業機構擔任要職之旅美台灣青年，成員有專長於量子科技與晶片設計、於生醫領域擔任重要管理職，也有專精人工智慧領域相關法律研究的律師，有許多成功社宅規劃投入經驗的建築師以及投身語言教育、文學領域的專業者。
會中幾位青年代表依序分享各自所學專長以及在美闖蕩築夢之心路歷程，現場互動氣氛相當熱絡，賴清德肯定他們的專業表現，期盼能為台灣繼續努力。