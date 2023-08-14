國民黨南投副議長諷侯友宜「無情關公」 朱立倫：應以大局為重
南投縣議長何勝豐退黨日前為力挺鴻海創辦人郭台銘，公開宣布退出國民黨；風波還在延燒之際，同樣為國民黨籍的副議長潘一全，昨深夜在臉書發文諷刺國民黨總統參選人侯友宜拜的是「無情關公」，並嗆聲侯若是當選，他一輩子吃素。對此，國民黨主席朱立倫今（14）日受訪呼籲，個人恩怨都應以大局為重，最後都要團結站在一起。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜陷藍營地方整合困境，潘一全昨在臉書發文開炮，「關公是什麼樣的人。就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難」。他質疑，侯友宜是這種人嗎？別人需要他時把人家當空氣，現在需要人家幫他，就說他拜關公，「他的關公是那一國的，侯友宜的無情關公。不要自己感覺良好。侯友宜ㄧ定不會當選。你如會當選，我一輩子吃素。」
朱立倫今上午在國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳、立委參選人楊曜聰等人陪同下，前往古龍山上帝公廟、中興莊青創基地參觀。對於黨內地方派系意見頻繁，朱立倫今受訪指出，所有地方派系與領導人都知道，分裂是絕無可能的，也絕對不能分裂，並只有團結；不管立委或總統選舉，中間也許會有一些個人意見，但最後還是要回歸大家庭，大局為重，小我小一點、大我大一點。
至於潘一全嗆侯友宜若當選，他願一輩子吃素。朱立倫重申說，個人恩怨或意見，最後都要化為大我為重、大局為重，過程中雖會有意見，但最後都要站一起，如同彰化四個選區，都會有一些地方上的意見，但對最後提名參選人，大家都應該要團結支持。
朱立倫強調，侯友宜上周五在彰化也很謝謝縣長王惠美，彰化地方主要鄉鎮市長、議員與地方重要領導人都團結一致，希望能夠共同支持。他說，若有個人意見，最後也會努力，各縣市長也會秉持這樣的態度，化解地方爭議。