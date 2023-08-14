與35年摯友永別！夏威夷惡火釀93死 暖男最後一刻仍緊抱好友愛犬
美國夏威夷州茂宜島8日發生嚴重野火災情，目前罹難人數已飆升至93人，但官員警告數字很可能會再增加。在這場美國近100年來最嚴重的野火災情肆虐之下，人口1.3萬的歷史古鎮拉海納（Lahaina）近乎全毀，也有不少人因此與親人好友天人永隔。其中一名退休的消防隊長與好友決定留下來一起拯救其他人，但兩人因為突如其來的大火來不及逃生，最後其中一人葬生火海，死者生前還試圖用身體保護好友的狗狗，但一人一狗最終仍無法倖免於難。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《美聯社》報導，當野火開始肆虐時，一名住在拉海納的退休消防員博嘉爾（Geoff Bogar）和他35年摯友特雷霍斯（Franklin Trejos）決定留下來幫助其他民眾逃生，同時拯救博嘉爾的家園。但到了8日下午，火勢離兩人越來越近，兩人深知必須馬上離開，因此跳上各自的車子準備逃命。但是當博嘉爾準備駕車離去，才發現自己的汽車無法發動。博嘉爾隨即破窗而出，並趴在地上爬行，直到被一名巡邏警衛發現，最後才送往醫院進行治療。
但特雷霍斯就沒那麼幸運。博嘉爾在隔天重返現場後，發現68歲的特雷霍斯陳屍於汽車後座，遺體還緊緊抱著博嘉爾的3歲黃金獵犬山姆的遺骸，一直保護牠到最後一刻。
報導指出，來自哥斯大黎加的特雷霍斯多年來一直住在博嘉爾家，由於博嘉爾的妻子生前患有癲癇，在博嘉爾在外工作時，特雷霍斯就會幫忙照看博嘉爾的妻子。博嘉爾表示，因為有了他的幫忙，他們的生活也充滿愛和歡笑，「上帝帶走了一個非常善良的人。」
夏威夷這場「末日野火」目前已經造成93人罹難，超越了2018年加州營溪大火的死亡人數85人，也是近一個世紀以來美國最多人傷亡的野火之災。