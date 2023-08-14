天母豪宅遭竊！保全起歹念偷900萬現鈔 向女友扯當「傭兵」報酬
北市天母豪宅遭竊！36歲賴姓女屋主與丈夫從事貿易，先前以每月20萬承租天母某豪宅，日前因卡努颱風侵台而返回台中老家，未料返回豪宅後，赫然發現屋內的千萬現金遭竊，隨即報警處理。警方組成專案小組追查，發現該社區的41歲蕭姓保全涉有重嫌，持拘票將其拘提到案，蕭男落網後坦承犯行，並供稱將竊來的現鈔放置於雙北地區承租的倉庫，又將部分現金給女友，並謊稱是當「傭兵」的報酬，全案訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蕭男因擔任社區保全，幫忙保管豪宅鑰匙，本月1日，見搬家工人進進出出，發現屋內放有千萬現鈔，遂心起歹念，於凌晨時持鑰匙潛入竊走900萬現鈔。賴姓屋主返家後，發現屋內現金遭竊隨即報警，經警方調閱社區週遭監視器等，發現有詐欺前科的蕭姓保全涉有重嫌，10日拘提蕭男與其女友到案。
蕭男落網後坦承犯行，但供稱僅竊取900萬現鈔，並將其中的450萬，放置於三重、南港租賃的小倉庫，110萬放置租屋處，江姓女友家50萬，之後剩下的290萬拿去還債。江姓女友則表示，蕭男向她謊稱「自己是在當傭兵」，並說是透過「特殊任務」拿到的報酬，並不知情男友職業是保全。案經士林地檢署複訊後，諭知江女限制住居、蕭男聲押，法官裁定飭回。