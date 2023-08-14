1圖看懂一週天氣！全台濕透「雨下到發霉」　雨勢最猛時段曝光

上班日又要瘋狂下雨？本週「降雨趨勢」一次看　這天雨勢最猛

▲氣象專家賈新興提醒，本週上班日，苗栗以南的雨勢較多，其中苗栗、台中及彰化在週四最有機會降下較大雨勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象專家賈新興提醒，本週上班日，苗栗以南的雨勢較多，其中苗栗、台中及彰化在週四最有機會降下較大雨勢。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

受到西南季風持續影響，本週三至週五（8月16日至8月18日）水氣增多，各地降雨機率提高，中央氣象局也示警西半部要嚴防大雨，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說明，綜觀本週上班日，苗栗以南的雨勢會較多，其中苗栗、台中及彰化在週四最有機會降下較大雨勢，週末開始雨勢就會減緩，回到較典型的夏季天氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賈新興指出，明（15）日和週三，清晨至中午前，台中以南有局部短暫雨，午後中南部山區、新北山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。週四各地都有陣雨或雷雨，其中苗栗、台中及彰化有較大雨勢。 週五清晨至中午前，新竹以南有陣雨，午後雙北及宜花有局部短暫陣雨。

▲週四各地是本週將與最劇烈的時間點，全台都要防雷雨，苗栗、台中及彰化有較大雨勢。（圖／賈新興YouTube）
▲週四各地是本週將與最劇烈的時間點，全台都要防雷雨，苗栗、台中及彰化有較大雨勢。（圖／賈新興YouTube）
針對週末天氣，賈新興提及，週六（8月19日）清晨至中午前，彰化至台南沿海有零星短暫雨，午後北部、中部及南部有局部短暫陣雨，下週日至下週三（8月20日至8月23日）午後北部、中部及南部有局部短暫陣雨。

賈新興解釋，西南季風在週六開始會明顯減弱，加上台平洋高壓不算太強，以此未來2週主導台灣天氣的因素主要是「低壓帶」，不過綜觀整個大環境，目前西北太平洋或印度洋都不利颱風發展，相較於前陣子，已經進入一段冷靜期，距離台灣較近的颱風要生成，估計要等到8月下旬後半段才有一些機會。

本週天氣「3階段變化」！今明高溫飆37度　週三變天暴雨連轟3天

快訊／雨彈突襲！台南、高雄急發「大雨特報」　小心雷擊、強陣風

1圖看懂一週天氣！全台濕透「雨下到發霉」　雨勢最猛時段曝光

午後大雷雨又要下整週！「週三」起雨勢再增強　颱風最新動態出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀