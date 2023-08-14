賴品妤父賴勁麟任雲豹能源董事長 黃揚明爆：8成捐款都給民進黨
網紅「館長」陳之漢與民進黨立委賴品妤近日為能源議題互嗆，賴品妤遭質疑父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，台電虧損嚴重，但雲豹估計超過百億元，賴品妤根本是雲豹小公主，賴品妤則回應，雲豹非家族企業，父親持有的股權不到總數1%，只是個領月薪的董事長。資深媒體人黃揚明在臉書說，雲豹捐給民進黨的政治獻金達585萬元，比例更高達82.98％。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明調查監察院政治獻金紀錄發現，賴勁麟擔任負責人的19間雲豹能源集團公司中，有3間公司（雲豹能源、京承能源、雲電能源。）在2018年至2022年曾依《政治獻金法》捐贈給參選人政治獻金；若以賴勁麟擔任董事長以後捐贈的政治獻金資料進行統計，3間公司一共捐贈595萬元，分別是雲豹能源385萬元、京承能源200萬元、雲電能源10萬元。
黃揚明分析，這595萬元政治獻金捐贈的參選人所屬政黨及所佔比例，民進黨475萬元（79.83％）、民眾黨30萬元（5.04％）、無黨籍90萬元（15.13％）；如果把賴勁麟還沒接任京承能源董座之前的政治獻金110萬元（全數捐給民進黨籍議員參選人、民進黨）加計上去，政治獻金總金額達705萬，其中捐給民進黨金額達585萬元，比例更高達82.98％，其中又以新潮流系參選人比例最高，是主要支持對象。
黃揚明也特別提到，2018年雲豹能源捐給當時仍是民進黨籍的雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌50萬元政治獻金，林哲凌去年轉戰議員時，因涉入向光電業者索賄的貪污案件，主動退出民進黨，最後也未選上議員，但今年5月底雲林地院一審判決出爐，林因向光電業者索賄400萬元，被依貪污罪嫌判有期徒刑10年、褫奪公權8年，全案仍可上訴。