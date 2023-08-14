張學友跌倒！劉德華巡演曾「唱不出聲音」自責痛哭 90度鞠躬道歉
62歲張學友近日在「張學友60+巡迴演唱會」上梅尼爾氏症舊疾發作，昨（13）日馬來西亞站症狀加劇，暈眩導致走路不穩跌坐舞台，但他仍繼續完成整場表演，四大天王之一的劉德華（華仔）就沒那麼幸運，幾年前巡演唱一半失聲，無預警宣布演出中斷，讓追求完美和寵粉的華仔當場灑淚，鞠躬跟觀眾道歉。
記者楊穎軒／綜合報導
劉德華2018年準備寫下在香港紅館連續舉辦20場演唱會的紀錄，不料，用生命演出的結果換來喉嚨嚴重發炎，完全無法好好唱完一首歌，第14場演出，華仔唱到第3首〈如果有一天〉時突然停下來，臉上表情扭曲，強忍淚水並頻頻吐氣，最後望著老婆朱麗倩和女兒的方向說：「我真的唱不了，不好意思，醫生叫我不要再唱下去，所以我唱完這首歌，就要終止演唱會...」
面對全場1萬2000多名不知情的觀眾，華仔臨時宣布演唱會結束，心理壓力之大可想而知，他噙著眼淚，向四方觀眾90度鞠躬表示歉意，「醫生建議我不要再唱，但我真是不捨得，我不想大家以我這樣的聲音當成演唱會在聽，但我沒有辦法，所以我唱完這首歌就要停止了！善後的工作我會慢慢交代，希望我盡最大努力唱完這首歌，也都希望你們陪我一齊唱。要向大家道歉，多謝你們，你們要多些掌聲給你們自己！」讓人聽了相當不捨。
隔天，主辦單位發布聲明，取消後續3場演唱會，並受理退票事宜，讓劉德華好好養病，除了觀眾當下立即給予華仔加油、打氣，事後鄭秀文、劉若英、舒淇、楊丞琳、陳曉東、孫耀威、古巨基、任達華、琦琦、王寶強等明星都發文力挺，認為聲帶出問題很難預期，「你萬般的不捨才迫不得已的停止繼續，所以別責備自己」、「大家都明白你已經盡全力」。