中國碧桂園債務危機、64檔基金踩雷17億 今陸港股ETF綠油油
中國地產開發巨頭碧桂園「爆雷」傳債務危機，引發市場恐慌，金管會日前指出，台灣銀行、保險、證券對碧桂園曝險金額合計約3.06億元，另有64檔投信基金投資「踩雷」曝險17億元。今（14）日陸股包括上證指數與深圳指數跌逾1%，恆生指數更是跌超過2%，相關陸港股ETF也倒一片、綠油油。
記者許家禎／台北報導
繼恆大集團之後，中國房地產業又暴雷，地產開發巨頭碧桂園8日坦承無法支付二筆合計2250萬美元（約合台幣逾7.1億元）的債券利息，引發市場恐慌。碧桂園股價也暴跌，11日跌破1港元，今早開盤再跌超過14%來到0.84港元，創下歷史新低。
金管會日前指出，台灣銀行、保險、證券對碧桂園曝險金額合計約3.06億元，其中主要是有1家銀行因參與國際聯貸案，對碧桂園曝險金額達約2.86億元。另外，還有64檔投信基金投資曝險17億元。
而今日11點過後，亞股多走跌，日韓股市跌近1%，台股跌1.5%，而陸港股跌幅也大，上證指數與深圳指數跌逾1%，恆生指數更是跌超過2%。
再看看今日陸港股ETF倒一片綠油油，像是中信中國50正2、富邦恒生國企正2跌幅6%以上。國泰中國A50正2、富邦上証正2、復華香港正2與元大滬深300正2跌5%多。中信中國50、富邦恒生國企跌3%。