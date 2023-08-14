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阿Sa情斷百億男友！起底瘋傳小三「翻版孫藝真」　曾演梁朝偉女兒

▲阿Sa（左圖左）分手「百億麻將館太子爺」石恆聰（左圖右），傳「翻版孫藝真」梁超怡是小三，曾演出《無間道》片中梁朝偉的女兒。（圖／翻攝自鄭希怡、梁超怡Instagram）
▲阿Sa（左圖左）分手「百億麻將館太子爺」石恆聰（左圖右），傳「翻版孫藝真」梁超怡是小三，曾演出《無間道》片中梁朝偉的女兒。（圖／翻攝自鄭希怡、梁超怡Instagram）

記者黃雅琪/綜合報導

港星「阿Sa」蔡卓妍與「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）交往6年，昨（13）日爆出情變，傳言分手原因是有第三者介入，港媒指小三是2022香港小姐季軍梁超怡，現年26歲的她被稱為「翻版孫藝真」，5歲時曾在電影《無間道》扮演梁朝偉的女兒。

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▲阿Sa蔡卓妍證實已和百億富三代男友分手，6年情斷，40歲仍結不了婚，引發外界關注。（圖／翻攝阿Sa IG）
▲阿Sa蔡卓妍證實已和百億富三代男友分手。（圖／翻攝自阿Sa Instagram）
5歲演出電影《無間道》！扮演梁朝偉的女兒

綜合港媒報導，雖然阿Sa否認有第三者介入感情，但報導中仍指出梁超怡就是小三；梁超怡5歲時，便以童星之姿演出電影《無間道》，在片中扮演梁朝偉（飾演陳永仁）的女兒陳玥琪，其後沒有繼續發展演藝生涯，隨家人移居美國芝加哥，梁超怡大學畢業後，曾在美國加州洛杉磯Facebook分公司，擔任招聘部門的行政人員。

▲梁超怡曾參選「2022年度香港小姐競選」獲得季軍。（圖／翻攝自梁超怡Instagram）
▲梁超怡曾參選「2022年度香港小姐競選」獲得季軍。（圖／翻攝自梁超怡Instagram）
參選「香港小姐」奪季軍！重返娛樂圈主持節目

2017年到2019年期間，梁超怡曾競選「世界華商形象大使」贏得亞軍，但在「芝加哥華商會親善小姐」比賽中落敗。直到2022年，梁超怡參加「年度香港小姐競選」獲得季軍，並拿下「現場觀眾至Like佳麗」、「最佳口才獎」、「最上鏡小姐」獎項，與無綫電視簽約進入娛樂圈，梁超怡登上各大綜藝節目，還主持節目《周六聊Teen谷》、《身體最誠實》，積極拓展演藝事業。

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