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京津冀災民哭訴困難現在才開始　哀慟家破人亡

▲颱風杜蘇芮殘餘環流讓中國華北東北驟降暴雨及人為洩洪以致水漫京津冀，災民近期返家目睹家破人亡慘狀，哭訴「我們的困難從現在才開始」。（圖／美聯社／達志影像）
▲颱風杜蘇芮殘餘環流讓中國華北東北驟降暴雨及人為洩洪以致水漫京津冀，災民近期返家目睹家破人亡慘狀，哭訴「我們的困難從現在才開始」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北14日電）颱風杜蘇芮殘餘環流讓中國華北東北驟降暴雨及人為洩洪以致水漫京津冀，英國廣播公司（BBC）報導，經緊急疏散的河北災民近期返家目睹家破人亡慘狀，哭訴「我們的困難從現在才開始」。

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BBC深入重災區北京西郊與河北涿州等地的報導指出，受訪的常姓婦人說，都十多天了，10歲的女兒苗春優仍杳無音信。

常姓婦人回想，最後一次看到女兒的那天，土色洪流滾滾而來，吞沒一切的當下，丈夫緊抓著稚女的力道不敵湍急水勢，只能眼睜睜看著春優哭喊媽媽被順流而下卻無能為力。

報導指出，中國的防洪系統允許水流從北京、上海和天津等主要城市分流至周遭。

這回水漫京津冀，河北省委書記倪岳峰自豪宣稱，河北省是保護首都北京的一道「護城河」，引發居民憤慨。居民紛紛控訴，洪水來得太快，他們措手不及。

居住在北京只透露姓氏的隗先生說，2日從微信得知，他老家河北湯家莊山村土石崩塌，他和妻子趕緊返鄉救人，即使鄰村水深及頸以致扭傷腳踝，仍堅持走山路3小時最終抵達只見老家已一片汪洋。

當地政府統計稱共10人死亡，18人失蹤，但隗先生引傳聞指出，實際死亡數絕對不止於此，因他的7個親戚不是喪命就是失蹤，包括分別只有7歲和4歲的外甥。

當局意識到災情慘重，於是官媒展開正能量宣傳，廣發「有一種安全感叫做人民解放軍」或「山東救援隊在洪水中工作，饑餓導致手在寒冷中不受控制地顫抖」等報導，卻無法轉移中共領導人習近平未勘災的質疑。

7月31日，當洪水肆虐中國華北，也是春優被沖走的那一天，習近平出席在北京舉行的中央軍事委員會晉升將領儀式。

月初達高峰的洪水已退去，如今重災區眼目所及皆是滿目瘡痍的殘破，涿州居民汪丹（音譯）語帶哽咽哭訴：「我們的困難是從現在才開始，是我們被救出去的那一刻才開始。」

汪丹在當地經營服飾店，店內價值高達近人民幣10萬元（約新台幣44萬元）的庫存全都泡水，和丈夫開五金行的李玉潔也是如此，並說：「想哭都哭不上來了。」

中國河北、北京嚴重洪災，整個從官方到民間又浮現盯著民企到底捐多少的逼捐氛圍，署名「龍之朱」撰寫的文章「逼捐排行榜是時代大惡，就不能讓民企喘口氣嗎？」，抨擊這種風氣非常不可取。

汪丹說，可理解大家掙錢難，但「我們不是非想要那一口飯吃，可能今天，我吃一桶泡麵是你們捐給我的，接下來我省下來的泡麵錢就可以買一塊地磚，我就可以買一塊磚重建我們的家」。

而遭逢親友死別重創的隗先生說，村中「還看到山邊有裂縫，未來肯定還是危險的，我們絕對不會再住在那裏了」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120814

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