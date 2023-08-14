京津冀災民哭訴困難現在才開始　哀慟家破人亡

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常姓婦人回想，最後一次看到女兒的那天，土色洪流滾滾而來，吞沒一切的當下，丈夫緊抓著稚女的力道不敵湍急水勢，只能眼睜睜看著春優哭喊媽媽被順流而下卻無能為力。
報導指出，中國的防洪系統允許水流從北京、上海和天津等主要城市分流至周遭。
這回水漫京津冀，河北省委書記倪岳峰自豪宣稱，河北省是保護首都北京的一道「護城河」，引發居民憤慨。居民紛紛控訴，洪水來得太快，他們措手不及。
居住在北京只透露姓氏的隗先生說，2日從微信得知，他老家河北湯家莊山村土石崩塌，他和妻子趕緊返鄉救人，即使鄰村水深及頸以致扭傷腳踝，仍堅持走山路3小時最終抵達只見老家已一片汪洋。
當地政府統計稱共10人死亡，18人失蹤，但隗先生引傳聞指出，實際死亡數絕對不止於此，因他的7個親戚不是喪命就是失蹤，包括分別只有7歲和4歲的外甥。
當局意識到災情慘重，於是官媒展開正能量宣傳，廣發「有一種安全感叫做人民解放軍」或「山東救援隊在洪水中工作，饑餓導致手在寒冷中不受控制地顫抖」等報導，卻無法轉移中共領導人習近平未勘災的質疑。
7月31日，當洪水肆虐中國華北，也是春優被沖走的那一天，習近平出席在北京舉行的中央軍事委員會晉升將領儀式。
月初達高峰的洪水已退去，如今重災區眼目所及皆是滿目瘡痍的殘破，涿州居民汪丹（音譯）語帶哽咽哭訴：「我們的困難是從現在才開始，是我們被救出去的那一刻才開始。」
汪丹在當地經營服飾店，店內價值高達近人民幣10萬元（約新台幣44萬元）的庫存全都泡水，和丈夫開五金行的李玉潔也是如此，並說：「想哭都哭不上來了。」
中國河北、北京嚴重洪災，整個從官方到民間又浮現盯著民企到底捐多少的逼捐氛圍，署名「龍之朱」撰寫的文章「逼捐排行榜是時代大惡，就不能讓民企喘口氣嗎？」，抨擊這種風氣非常不可取。
汪丹說，可理解大家掙錢難，但「我們不是非想要那一口飯吃，可能今天，我吃一桶泡麵是你們捐給我的，接下來我省下來的泡麵錢就可以買一塊地磚，我就可以買一塊磚重建我們的家」。
而遭逢親友死別重創的隗先生說，村中「還看到山邊有裂縫，未來肯定還是危險的，我們絕對不會再住在那裏了」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120814