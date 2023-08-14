花旗信用卡還可用！星展銀11月啟動換卡　哩程卡優先換飛行卡

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在規模擴大之下，也讓星展充分發揮數位創新的強項，提供客戶一流的產品與服務。同時，他亦歡迎約3千名新同事加入星展的大家庭，一起為星展台灣寫下新篇章。
此外，看好台灣市場的成長潛力，星星展集團在６月底再度增資新台幣520億元，用以支付併購交易價格及併購相關成本，同時確保星展銀行（台灣）具備充裕資本，可以在台灣持續發展。
不過，花旗銀行信用卡量高達270萬張，卡友也很關心合併到星展銀行後權益是否受影響？星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基今日表示，只要沒有換卡，不用做任何事，卡友權益都不會變。至於何時才會啟動換卡，他說，花旗信用卡在台發展30多年，即便有很多卡沒有再發新卡，但以過去星展併購澳盛來說，當時也將澳盛29種卡最後整併成9張卡，花旗卡別更多，因此，星展仍在規畫如何把類似卡集合成一種卡，並可提供更好權益，目前已在計畫當中。
由於依台灣法規換卡必須先通知客戶，因此，他透露，將在今年9月啟動第一波換卡通知，目前規畫優先把哩程卡換成飛行卡，10月還會有一連串換卡計畫，預計11月就會開始展開換卡。至於在換卡前信用卡到期怎麼辦？星展會先提供一張相同卡，唯一差別就是卡面logo由花旗轉成星展，其他都不變。