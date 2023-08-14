身障運動更多元 新北運動熱區10月底前開設免費上課
為讓身障運動更多元，新北市政府體育處推薦身障運動朋友也能盡情享受水上獨木舟的樂趣、手搖車暢遊河濱景點；透過運動教練前進社區及庇護工場的「巡迴運動指導」，設計適合身障朋友的運動課程，在有趣的課程中，達到運動促進健康的美好體驗；另外「運動熱區」10月底前開設多項免費運動課程，歡迎身障朋友踴躍報名參加。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府體育處表示，中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會結合樹林高中志工團隊合作首度舉辦的「新北單車快樂遊」3場手搖車場次，讓很多身障騎士順利完成第一次騎乘小旅行；而「新北水域活動體驗營」，則是每年暑假熱門的水上活動，今年特別為身障朋友在微風運河開出8個梯次的獨木舟體驗，提供特製的獨木舟，於左右船身加裝浮筒增加安全性、以背靠型座椅增加穩定性，非常推薦身障朋友走出戶外體驗。
新北市政府體育處說明，除了手搖車及獨木舟體驗外，包含個人即可報名的「運動熱區」提供免費運動課程，還有讓專業教練直接到企業、團體的「巡迴運動指導」，也都開設適合身障朋友的運動課程，今年巡迴運動指導團隊更前進社區及庇護工場，以社區型模式讓行動不便的身障朋友及年者者可就近接受運動指導服務，讓參加的民眾透過每次上課的機會，提升身體素質及機能。
針對想要投入運動的朋友們，新北市政府體育處表示，「運動熱區」免費運動課程一路開設至10月底，包含「金牌選手限定課」，邀請國家代表隊選手進行講座及指導運動技巧，適合全民參加。而「運動熱區」也開設多項身障友善課程，8月有地壺球、飛盤等課程，歡迎到《運動熱區報名網站》報名參加，相關活動訊息也可到《新北運動聚點粉絲專頁》了解。