張學友罹「梅尼爾氏症」跌坐舞台！醫揭好發族群：嚴重恐喪失聽力
「歌神」張學友睽違4年舉行「張學友60+巡迴演唱會」，昨（13）晚來到馬來西亞場次時，張學友演唱期間卻突然跌坐在舞台上，讓全場粉絲捏了一把冷汗，張學友坦承是舊疾發作，自曝從小就患有俗稱「耳水不平衡」的「梅尼爾氏症」；醫師提醒，耳水不平衡好發於40至60歲的中年人身上，除了天旋地轉，還會伴隨耳鳴、時而聽不到的狀況，若有類似病症應立即就醫觀察。
記者張志浩/綜合報導
梅尼爾氏症的名稱由來，是為紀念最早於1861年提出此疾病的法國醫師Prosper Meniere，林口微笑親子耳鼻喉科診所醫師張弘說明，梅尼爾氏症的症狀大致有眩暈、浮動性低頻聽力受損、耳悶及耳鳴，且這些病症通常發生在單側，只有11%為雙側，眩暈持續時間大約為20分鐘至數小時，很少超過24小時。
張弘指出，梅尼爾氏症好發年紀為40至60歲，其中女性罹患的佔比高於男性一成，大約是2比3，推測梅尼爾氏症發生的原因，是內耳淋巴循環水腫壓迫內耳平衡神經，治療通常會從飲食著手，包括「限水、限鹽（吃清淡）、避免酒、咖啡」，急性發作時可用藥物治療，並定期做聽力檢查，確認聽神經受損、追蹤恢復程度。若藥物治療無效，且持續復發，就要考慮內淋巴囊減壓手術、前庭神經截斷術等。
中國醫藥大學附設醫院衛教也指出，梅尼爾氏症的成因還沒有被完全了解，大約七成的病人無論有沒有接受治療，眩暈的症狀都會逐漸減輕，所以很難評估梅尼爾氏症的治療效果的好壞。有些會有聽力喪失的情形，不過都是輕度到中度，另外三成病人則是會出現嚴重眩暈，聽力喪失的情形也會逐漸顯著增加，無論如何，若平時有頻繁暈眩情況，就應立即就醫，讓醫師評估耳內狀況。