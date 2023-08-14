歡慶祖父母節！持敬老愛心卡竹縣14台鐵站合照送福袋
歡慶「祖父母節」（8月27日），新竹縣政府社會處表示，即日起至8月27日止，阿公阿婆使用新竹縣敬老愛心卡搭乘台鐵，秀出敬老愛心卡在縣內任一車站合照，上傳可辨識地點的照片至竹縣社會處臉書留言區（https://reurl.cc/b9K14d），符合資格就送精美福袋1份，限量100組，每人限領1組！
記者李春台／新竹報導
社會處表示，台鐵在新竹縣轄的站點包含西部幹線的北湖、湖口、新豐、竹北，以及內灣支線的竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣，還有六家支線的六家站，共有14站，歡迎持敬老愛心卡的民眾可呼朋引伴，或和家人一起搭乘台鐵到縣轄各站微旅行， 多多走出戶外，增進身心健康，也請鄉親記得拿著敬老愛心卡在上述14個台鐵車站合照，上傳照片以領取限量精美福袋！
社會處說明，這次祖父母節活動，長輩們（65 歲以上長者、55 歲以上原住民）使用敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起、迄的其中一站在新竹縣轄內，單趟次最多補助乘車票價50元，敬老愛心卡整合悠遊卡，其它車資差額由悠遊卡錢包內儲值金額支付！
社會處指出， 新竹縣政府的敬老愛心卡，補助新竹縣65 歲以上老人、55 歲以上原住民及領有身心障礙證明者搭乘客運、計程車及台鐵，每月核發補助上限為500元，限當月使用，不得累計至下個月，歡迎符合資格的民眾多多利用。