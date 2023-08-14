基隆大武崙1天3起溺斃封閉一周 謝國樑：若中央願關心會好過點
近日基隆市大武崙沙灘一日發生3起溺斃事故，基隆市政府緊急採取封閉一周進行檢討改善規劃。對於是否要歸還給中央觀光局北海岸風景管理處直接管轄、不由市府代管的問題，基隆市長謝國樑今（14）日在受訪時強調，現階段是先緊急重新規劃跟做好安全管理，提到目前為止並沒有北觀處或觀光局人來接洽或關心，若中央願意對此事表達關心，也會好過一點。
記者吳嘉億／新北報導
謝國樑表示，大武崙沙灘若要重新開放，必須符合兩項要件，其中警戒線必須重拉到完全安全的水域，並要求水上救生協會不是在岸上，而是必須在水上安全區域執行；至於未來一個禮拜內能不能重新開放，已請承包商針對工程會勘勘查，若能重拉警戒線，認定安全無虞，經過審慎評估，會再考慮開放。
對於外界質疑市府處理速度有點慢，謝國樑表示，從來沒有碰過這樣狀況，海灘也從來沒有被管控過，針對此事事後會進行檢討，從查看海灘攔沙壩最近地形變化跟空照圖，發覺跟前2年有很大差異，對於外界指導會深刻檢討、虛心接受。
謝國樑表示，針對北海岸風景管理處是否在此事有責任，市府會要釐清，現階段是先把大武崙沙灘做緊急重新規劃跟做好安全管理；舉例過去和平島公園經五年是零溺斃的成績，委外管理做得非常好，會學習過去和平島管理經驗，設法讓市府管理工作做得更好。