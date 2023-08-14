黎智英恐終身監禁！港版國安法上路3年　香港新聞自由度年年惡化

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針對黎智英遭到逮捕一事，美英等西方國家紛紛表示判刑不公。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，以欺詐罪處理黎的違反租約案、並判處他入獄69個月是不公不義；而英國下議院外交委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）直指這是政治迫害；在英團體更藉此呼籲香港的海外法官應該請辭。
國際新聞自由組織「無國界記者」（Reporters Without Borders，RSF）日前也發起聯署，呼籲釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。
美國跨黨派國會跨黨派4位重量級議員共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）、民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）以及共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在今年2月時，還提名包含黎智英在內，6名受《港版國安法》迫害的6位香港民主派要角，角逐今年諾貝爾和平獎，以此向激勵世界的香港人表達敬意。
《港版國安法》在2020 年6月30日實施以來，言論自由、新聞自由受到嚴重限制，除了有人因此受到牢獄之災外，也使得多家港媒不堪壓力停止營運，包含《蘋果日報》、《壹週刊》與《立場新聞》等。
無國界記者5月時發布今年的《世界新聞自由指數》，香港於全球180個國家與地區中排行第140位，較前一年排名微幅提升。《世界新聞自由指數》由2002年開始調查，當時香港排名第18位，但去年從80名跌至148位，今年雖回升8名，卻僅高於索馬利亞。
曾經擔任香港有線電視財經台台長的《海外香港傳媒協會》董事顏寶剛先前曾向《美國之音》表示，「我們看到香港現時的新聞自由（狀況），仍然是紅線處處，無論是機構還是自己本身，來自政府的審查壓力，或是機構本身的自我審查，都仍然不見得有任何改善，反而是越來越差」。顏寶剛香港的排名起初是全球的頭20名，現在靠近新聞自由落後以至專制的國家，情況讓他「感到相當可惜」。