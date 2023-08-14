大溪分局巡官參加世界警消運動會　個人勇奪2金4銀1銅佳績

世界警消運動會號稱是警消界的奧運會，內政部警政署於7月28日至8月6日，組團前往加拿大溫尼伯參加第20屆世界警政消防運動會，大溪分局巡官許紹為日前代表參賽勇奪2金4銀1銅佳績，大溪警友辦事處獲悉後於今（14）日，由副主任郭科廷前往大溪分局頒贈獎勵金表達慰勉之意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 大溪分局表示，從小熱愛跑步的許紹為，投入警察工作期間仍高度自律利用勤餘時間保持規律訓練，此次通過警政署甄選，代表臺灣參加世警消運動會榮獲7面獎牌，尤其在攀登當地最高建築物300 main streets的登高賽項目中，以全場總排名第一的優異成績，一舉奪下個人組及混合團體組2枚金牌。此外，在田徑項目1600公尺混合接力、3000公尺障礙項目和登高賽男子團體組及半程馬拉松團體組上均獲得銀牌，並在越野跑10K團體組獲得銅牌，展現全方位的競技實力。許紹為表示，感謝大溪分局同仁們的支持給予莫大的勇氣去逐夢，未來將持續利用勤餘時間加強鍛鍊，一方面強健自我體魄，另一方面持續精進各項競技成績，期能再次代表國家參賽為國爭光。涉貪判13年入監！前立法院秘書長林錫山 又涉收賄再判4年8月定讞為選情是否與郭台銘協調？朱立倫：會團結所有朋友化解爭議竹縣綜合社會福利館開幕 兼具托嬰、親子育樂等多功能成家無限美好系列「X+戀愛秘旅」 新竹縣單身男女快報名