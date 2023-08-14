南投防災不力？鄭文燦：無意指責但盼地方依法防災整備

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對此鄭文燦受訪證實，自己在4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉可能災情會很嚴重，若需要支援中央會全力支持，他在隔天上午也到南投參加災害應變會議，當時也跟院長陳建仁視訊聯絡，主要是針對防災準備，當時3日、4日都有做土石流黃色紅色警戒區公告，另主動致電南投災害應變中心，就是希望能夠儘早執行保全戶撤離計畫。
鄭文燦說，在土石流警戒地區保全戶464人，不過只有撤離94人，也造成後來有人受困、有病患必須後送甚至要透過空勤總隊撤離。強調任何災害都要防災、救災與災害復原。
鄭文燦表示，防災有SOP，他無意指責任何人，但希望所有地方政府按照《災防法》規定，在防災整備上要強制撤離，其實這是一個法定義務，雖然是做壞人，事後不一定有任何人傷亡，但這是必要的，自己當8年市長，災害來臨前，都會強制撤離300多人，這部分蠻有經驗的，相信高雄市長陳其邁也是同樣的態度。
鄭文燦說，南投災區目前進入災後復原階段，包括農損、路損等會給南投縣最充分的支持，另災後家園重建會以工代賑方式，提供一個月2萬6400元補助，名額也會超過800人，協助仁愛鄉居民完成災後重建，也有房屋全毀補償25萬元跟50萬元，還有租金補貼，讓災民度過困難。