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南投防災不力？鄭文燦：無意指責但盼地方依法防災整備

▲對於南投縣防災中央地方隔空開砲，鄭文燦表示自己無意指責任何人，但希望地方政府依《災防法》規定，在防災整備上要強制撤離。（圖／行政院提供）
▲對於南投縣防災中央地方隔空開砲，鄭文燦表示自己無意指責任何人，但希望地方政府依《災防法》規定，在防災整備上要強制撤離。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

颱風重創南投縣仁愛鄉，行政院長陳建仁日前曾公開誇獎高雄市長陳其邁防災超前部署，提及「但有些就不是這樣」，遭解讀暗指南投縣長許淑華，事後許淑華透露地方有災情，而中央防災應變中心卻已撤掉。內政部長林右昌今（14）日透露，4日晚間行政院副院長鄭文燦還特別致電提醒可能有災情，而許卻在餐廳跑攤。對此鄭文燦受訪證實，曾致電許提醒災情可能會很嚴重，防災有SOP，他無意指責任何人，但希望地方政府依《災防法》規定，在防災整備上要強制撤離。

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南投縣仁愛鄉防災、救災引發中央地方隔空交火，林右昌今日再度於臉書發文，透露4日晚間鄭文燦曾致電許淑華，特別提醒南投可能會有災情，當時許淑華都還在外面餐廳跑攤，人並不在應變中心，對於可能的災損情形也不清楚。

對此鄭文燦受訪證實，自己在4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉可能災情會很嚴重，若需要支援中央會全力支持，他在隔天上午也到南投參加災害應變會議，當時也跟院長陳建仁視訊聯絡，主要是針對防災準備，當時3日、4日都有做土石流黃色紅色警戒區公告，另主動致電南投災害應變中心，就是希望能夠儘早執行保全戶撤離計畫。

鄭文燦說，在土石流警戒地區保全戶464人，不過只有撤離94人，也造成後來有人受困、有病患必須後送甚至要透過空勤總隊撤離。強調任何災害都要防災、救災與災害復原。

鄭文燦表示，防災有SOP，他無意指責任何人，但希望所有地方政府按照《災防法》規定，在防災整備上要強制撤離，其實這是一個法定義務，雖然是做壞人，事後不一定有任何人傷亡，但這是必要的，自己當8年市長，災害來臨前，都會強制撤離300多人，這部分蠻有經驗的，相信高雄市長陳其邁也是同樣的態度。

鄭文燦說，南投災區目前進入災後復原階段，包括農損、路損等會給南投縣最充分的支持，另災後家園重建會以工代賑方式，提供一個月2萬6400元補助，名額也會超過800人，協助仁愛鄉居民完成災後重建，也有房屋全毀補償25萬元跟50萬元，還有租金補貼，讓災民度過困難。

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