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飛紐澳8萬有找！國泰航「商務艙」限時特惠　59航點全面92折

▲國泰航空今（14）日宣布，即日起至9月3日止，推出全球59個精選航點商務艙全面92折優惠票價。（圖／國泰航空提供）
▲國泰航空今（14）日宣布，即日起至9月3日止，推出全球59個精選航點商務艙全面92折優惠票價。（圖／國泰航空提供）

記者許若茵／台北報導

國泰航空今（14）日宣布，即日起至9月3日止，推出全球59個精選航點商務艙全面92折優惠票價，像是飛往紐澳只要7萬9483起，還有各式香港道地美食，歡迎民眾享受舒適體驗。

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國泰航空說明，自即日起至2023年9月3日止，推出全球59個精選航點商務艙全面92折優惠票價，旅遊期間自2023年9月1日至2024年3月31日（2024年2月3日至17日除外），台北飛往日本商務艙優惠價只要3萬1985起；台北或高雄飛往東南亞只要2萬1754起；飛往紐澳只要7萬9483起。

國泰航空分享，屢獲獎項的商務艙座椅設計，著重隱私及舒適性，一鍵調整挺坐及躺臥兩個位置，無論工作或休息都能滿足旅客個人需求，並採用可持續發展原料製造的英國頂級保養品牌Bamford 400針棉質寢具，搭配同品牌護膚套組，盡享身心舒泰。

飲食方面，商務艙餐膳網羅各式香港道地美食及環球佳餚，讓旅客置身3萬5000呎高空也能享用到煲仔飯、雲吞麵、蛋撻等港式滋味和其他星級美食，並可隨心選擇用餐時間，搭乘長程航班的商務艙旅客，也可於航班起飛前24小時使用「自選美饌」服務預選喜愛的餐膳。

此外，國泰航空桃園國際機場貴賓室已於8月9日重新為台北出發的國泰會員及旅客提供服務，將以熟悉的貼心服務、各式中西美食如牛肉麵、珍奶、調酒，及各項舒適的設施迎接旅客。

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