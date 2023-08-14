黃國昌控助郭哲敏桃園購地獲利　鄭文燦嗆查實價登錄

時代力量前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦與88會館負責人郭哲敏、涉嫌洗錢的林秉文關係匪淺，稱協助郭桃園購地是「神準投資」，鄭文燦今（14）日受訪稱，他在市府的每一個專案會議皆有留下正式會議記錄，記錄明顯呈現他要求避免土地炒作，因此不新增或擴大都市計畫，捷運站附近土地仍保持特定農業區，更沒有炒作誘因，根據實價登錄並無外界所稱1、20萬，現在可以去查，強調黃國昌所調閱資料，剛好說明這點，自己並不受他人影響，「如果要勾結或圖利，怎麼會做出完全相反的決策？」
記者陳威叡／台北報導
對於黃國昌指控協助郭哲敏桃園購地「神準投資」，鄭文燦受訪解釋，他在市府的每一個專案會議皆有留下正式會議記錄，包括黃國昌所調閱記錄，其中呈現兩點，首先桃園必須要有捷運建設，綠線捷運跟機場捷運要成環，一定要有延伸線，才能形成桃園環狀捷運。
鄭文燦說明，第二是在會議記錄中明顯呈現，他要求避免土地炒作，不新增或擴大都市計畫，車站附近土地保持特定農業區，並沒有炒作誘因，同時根據實價登錄資料，當初價格只有3萬元，沒有外界所稱1、20萬元，「現在可以去查」。
鄭文燦表示，這就是他當初推動軌道建設，這區都市計畫不新增或擴大，黃國昌調閱的資料剛好說明這點，自己不受他人影響，「如果要勾結或圖利，怎麼會做出完全相反的決策？」車站附近地區從過去到現在都是特定農業區，不得變更也沒有炒作的可能。