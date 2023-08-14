8/14是「綠色情人節」！由來、慶祝方式報你知　下周這天更重要

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每年8月14日是綠色情人節，起源來自於東歐捷克、斯洛伐克等國家，目的是將情人節結合環保、倡導樂活精神，過去台灣民眾多對「綠色情人節」感到陌生，不過隨著環保意識抬頭，有愈來愈多年輕人認同。
🟡綠色情人節怎麼慶祝送禮？
這個節日目的是讓情侶反思，送禮文化造成的過度消費及包裝。若要響應「綠色」精神，最直接的方式就是減少包裝、避免製造垃圾，像是用電子賀卡取代傳統的紙本賀卡，減少禮物的繁複包裝，表達感情與愛意但不造成地球負擔。或是一起步行去約會，減少交通碳排放。而應景的約會行程，無非是去戶外踏青、爬山。
LnData麟數據科技指出，韓國情侶在「綠色情人節」這天，會相約去踏青、登山吸收芬多精。不僅是韓國，台灣也掀起登山熱潮，LnData公開相關數據顯示，無論有沒有運動習慣的民眾，最常從事、及考慮從事的運動，第一名都是散步健走，而登山也是熱門前三。
🟡每個月的情人節
2023七夕情人節是下周二（8月22日），要慶祝訂餐廳、準備禮物的情侶們趕緊筆記。
◾1月14日：日記情人節(Diary Day)
◾2月14日：西洋情人節(Valentine's Day)
◾3月14日：白色情人節(White Day)
◾4月14日：黑色情人節(Black Day)
◾5月14日：玫瑰情人節(Yellow and Rose Day)
◾6月14日：親吻情人節(Kiss Day)
◾農曆7月7日：七夕情人節(Chinese Valentine’s Day)
◾8月14日：綠色情人節(Green Day)
◾9月14日：音樂與相片情人節（Music Day & Photo Day）
◾10月14日：葡萄酒情人節(Wine Day)
◾11月14日：橙色情人節與電影情人節(Orange Day & Movie day)
◾12月14日：擁抱情人節（Hug Day）