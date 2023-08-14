彰化首座大型百貨今動土 中友彰化店力拼115年底開幕
彰化市民期盼已久的首座百貨公司─中友百貨彰化店，在今年接續完成交通影響評估、都計審議及建照審查後，今(14日)舉行開工動土典禮，由彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢及益彰股有限公司董事長劉嘉誠、中友百貨股份有限公司李奇庭執行董事等人聯合主持，與會嘉賓雲集。劉嘉誠董事長宣布，中友彰化店力拼115年底開幕，屆時將成為彰化市商業新地標。
記者金武鳯/台中報導
彰化市長林世賢表示，彰化市第二停車場BOT開發案，由公所辦理招商，成功引進益彰股份有限公司投資（中友百貨設立專案公司），這是彰化市，也將是全彰化縣第一家百貨公司，藉由引進民間投資，帶入新型態消費模式，提供彰化人購物休間新選擇外，也將帶來超過一千個就業機會，進而帶動彰化經濟繁榮成長。
益彰股份有限公司董事長劉嘉誠表示，本案於110年4月投標，回首過去2年多裡，公司面對接踵而來的COVID-19疫情爆發、烏俄戰爭、全球升息及原物料飆漲導致工程成本攀升四大考驗，要特別感謝縣府與市公所團隊的鼎力支持與協助，方能順利取得建照及完成相關行政程序。
劉嘉誠表示，接下來的施工期間，若對附近里民帶來不便，會要求營造公司加強睦鄰工作，降低工程帶來的影響，也請里民多多包涵。中友百貨彰化店將力拼115年開幕，及早服務彰化鄉親。
彰化市公所說明，全案預計投資43億元，規劃興建地下4層，地上21層鋼骨建造複合商業及停車場大樓，建築物樓地板面積約2萬7796 坪，建築物高度約84.7公尺。地上一樓至21樓建物為停車場與百貨公司共構，建物北側於地下2樓至地上11樓設有商場、餐飲場所及展場空間，地上12樓至15樓規劃為電影院。
因應動土時間剛好在農曆七夕之前，中友百貨特別準備2000份「好運金鏟子」送給家族會員，這2000份「好運金鏟子」也出現在動土典禮的祈福加持，「金鏟子」諧音「緊產子」有著招財招貴子的好寓意，8/19(六)~8/20(日)持中友APP於百貨店內單筆消費滿520元即可兌換1組(活動期間每ID限兌1組，每日限量1000份)。