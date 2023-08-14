DJ SODA表演被多人公然摸胸！她害怕到發抖 現場噁心畫面曝光
南韓性感女神「DJ SODA」擁有魔鬼身材及甜美臉蛋，被封為「亞洲最辣DJ」，沒想到她近日到日本大阪表演時，在舞台上向粉絲走近增加互動，卻遭到多名觀眾公然摸胸性騷擾，讓她感到震驚又害怕，事後崩潰發文敘述事件始末，讓網友們看了都十分氣憤。
記者賴禹妡/綜合報導
DJ SODA受邀出席13日位於日本大阪的戶外音樂祭「MUSIC CIRCUS慶典」，她當時身穿白色短版緊身背心及百摺短裙，在舞台上往觀眾走近，希望能和粉絲有更多互動，沒想到卻遭到多名聽眾伸手摸胸，讓DJ SODA驚嚇不已。
DJ SODA事後曬出多張現場事發照，並透露當時她感到害怕又震驚，但為了台下其餘真心喜歡她的粉絲，DJ SODA仍敬業地完成這次表演。她直言在過去10年DJ生涯中，從來沒有經歷過這種事件，即使她已經從表演場地回到飯店，仍處在驚嚇的狀態中，連手都無法停止顫抖。
DJ SODA強調，過去她為了給粉絲福利，都會走到舞台末端和觀眾近距離互動，但如今發生這種意外，未來她要在舞台上接近粉絲，會變得更難以邁開腳步。目前DJ SODA的文章正在韓國引起輿論熱議，不少網友認為這已經是性騷擾犯罪，也有人呼籲觀眾要尊重表演者。
※【NOWnews 今日新聞
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