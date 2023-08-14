併花旗ATM全撤！45家分行也要整併？星展銀：1年內不會裁撤

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對於外界好奇這次併花旗在台消金業務到底花多少錢？黃思翰透露，扣除資產負責後，給付給花旗溢價約新台幣220億元，而今年6月底增資的新台幣520億元，就是用以支付併購交易價格及併購相關成本，同時確保星展銀行（台灣）具備充裕資本，可以在台灣持續發展。
星展集團執行總裁高博德也強調，持續深化亞洲的布局，成功整併花旗（台灣）銀行消費金融業務，為星展積極擴大重點發展市場營運規模的實際作為。這項併購除了讓星展銀行（台灣）消費金融業務成長至少加速10年，星展台灣每年整體營收更將突破13億新幣、約新台幣300億元，他有信心星展所提供的創新產品，將提供客戶更具價值的服務，並協助企業客戶向外拓展業務，把握亞洲的契機與動能。
星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤也看好台灣市場的成長潛力。他說，星展台灣業務，目前不單單只是在台灣最大的外商銀行，其實在星展整個集團裡面，在消費業這方面已經是星展在全球集團裡面第二大的業務，只排行在新加坡後面。
星展台灣總經理黃思翰則指出，2023年適逢星展進入台灣市場屆滿40周年，整併的完成除了標誌星展台灣的重要里程碑，也讓40周年別具意義。現在，星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬、資產管理規模逾新台幣2800億元，信用卡帳戶數成長近5倍至超過300萬、放款規模及存款規模也分別突破新台幣7400億元和8300億元，而規模的擴大，也將讓星展充分發揮數位創新的強項，提供客戶一流的產品與服務，星展也歡迎約3000名新同事加入星展的大家庭。
他也談到周末兩家銀行順利完成系統轉換，歸功於4次的演練，而且為了這次合併集團動員千名人力，花了3億星幣、約新台幣逾67億進行資訊系統整合，而接下來 最大挑戰就是要把客人照顧好及銀行企業文化的融合。
他對台灣消費金融業務也信心十足。他強調星展最厲害的是數位服務，這也是將來服務客戶重要策略，只是數位發展要有規模，透過這次合併花旗可達到，整併後包含核心系統與後台自動化流程能節省成本，預計今年第4季有望看到整併綜效，目標持續尋求業務成長與提升效率。
至於花旗ATM則全數裁撤掉，黃思翰強調，「全島ATM都是你的ATM」。至於花旗併入星展後，分行家數達到72家，會不會有裁撤分行的計畫？孫可基指出，花旗原本有44家分行跟1營業處，今日起營業處也改為星展市府分行，合併後加上星展銀原有的27分行，共計星展在台會有72分行，不過，由於已承諾主管機關1年內不會裁撤分行，後續也會進行長期規劃，例如雙方分行若位置比較靠近可能會做調整，或是搬到更有發展潛力的地方。