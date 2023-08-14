高雄亞灣2.0智慧科技創新園區　聯合招商正式啟動

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行政院副院長鄭文燦表示，行政院109年通過國家發展計畫，110年核定「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」選定於亞洲新灣區規劃發展5G AIoT新科技，今年5月11日核定「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，將原本「亞灣5G AIoT創新園區」5年106.64億元預算加碼擴增為7年170.39億元。
鄭文燦說，中央將投入更多資源，繼新竹之後，讓IC設計中心落腳高雄，加上文化部的黑潮計劃為高雄導入數位影視發展。感謝市府加碼祭出都市計畫獎勵容積、融資利息、房地租金、房屋稅等獎勵，將高雄港區與灣區打造成為科技、金融、商業與休閒的旗艦聚落，其邁市長使出洪荒之力來建設高雄，中央必會全力支持高雄，看好高雄，投資高雄，鏈結全球就趁現在。
高雄市長陳其邁表示，亞灣區內土地長期缺乏整合機制，面對全球供應鏈重組，台商回流高雄的投資超過2000億，是企業進行全球布局提供新機會，也為台灣作為全球總部的布局，為高雄提供更多的發展機會。高雄盼打造旗艦企業的中心聚落，聚焦在研發、教育訓練、服務提供，讓企業發展可結合台灣強項，如以硬體結合應用服務，虛實整合產業再升級，中央與市府都會全力建設亞灣，選擇高雄、邁向全球絕對是最正確的決定。
經濟部次長林全能指出，經濟部與最好的合作夥伴高雄市政府力推亞灣區5G AIoT發展，亞灣1.0以園區開發、智慧設施、新創連結、場域應用、人才培育以及群聚落地等6大面向來打造最優質的場域，目前已初具成果。亞灣2.0則在亞灣1.0的基礎上以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等四個擴大方向，將5G AIoT的應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業，並擴大商業模式驗證，讓企業在亞灣設立研訓總部並輸出新南向國家。
高市府經發局長廖泰翔指出，為服務進駐亞灣企業提供所需資源及相關協助，於高軟園區鴻海大樓10樓設立「亞灣智慧科技創新園區聯合服務中心」，為申請進駐的企業提供行政、資源以及設施等3大服務，以單一窗口受理申請進駐亞灣案件，加速行政程序，並配置專案經理提供全程服務，協助企業介接中央及本市各項補助機制以及媒合在地場域創新試驗，並建置資源整合平台，協助進駐企業相關設施設備之協調整合，為進駐的企業提供最全方位的服務。