鄧紫棋來了！KKBOX演唱會卡司加碼　還有《黑幫少爺愛上我》男神

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提到自己最心心念念的台灣小吃，3年多沒來台灣的鄧紫棋直接點名「派克雞排」，還說「實在太愛了！這次來一定要吃到」。除了雞排外，更列出這次台灣行的美食清單，包括鹹酥雞、珍奶，「尤其台灣奶茶特別好喝，什麼品牌都可以」！
鄧紫棋近年累積許多創作能量，2022年發行專輯《啓示錄》後，最近再推出該專輯西班牙語版《Revelación》，為自己出道15週年寫下重要里程碑，作品也廣獲各界及歌迷熱烈好評。為回應粉絲對新巡演的敲碗許願，鄧紫棋預告下半年將籌備新巡演，也將帶來許多音樂驚喜，她更透露接下來有望來台舉辦演唱會，並計劃在本屆風雲榜以《啓示錄》專輯歌曲作為全新表演內容，她興奮表示「希望可以趕快來台灣開唱，我正在非常努力為音樂及影像做準備，台灣歌迷請再等我一下」。
本屆KKBOX風雲榜眾星雲集，實力女聲Kimberley 陳芳語也將擔任表演嘉賓登台獻聲，並將首度攜手泰國混血名模歌手MATCHA同台共演，屆時雙姝魅力全開展現精湛歌藝舞技，堪稱本屆KKBOX風雲榜最大「嬌點」！
即將在風雲榜與MATCHA合作演出的陳芳語，透露自己在接獲合作邀約時就聽了MATCHA的音樂作品，「很喜歡MATCHA的音樂風格」，而且覺得她很有自信也很有舞台魅力。她也興奮提到將帶MATCHA去逛逛走走、吃吃喝喝，更請高雄歌迷推薦分享在地美食。接下來將有新作品推出的她也預告，將為KKBOX風雲榜演出帶來全新表演內容，「敬請大家期待」！
來自泰國的表演嘉賓除了MATCHA外，演歌雙棲泰國混血歌手Jeff Satur也應KKBOX風雲榜之邀擔任表演嘉賓。Jeff Satur於2022年出演泰劇《黑幫少爺愛上我》而人氣飆升，更為該劇獻唱插曲，同年10月再跟劇中主要角色舉辦「KinnPorsche The Series World Tour」演唱會，巡演來台當時他以流利中文發音深情獻唱周興哲〈你好不好〉，令全場粉絲為之瘋狂，大讚他的現場魅力與歌唱實力。
對於即將再度來台會粉絲，Jeff Satur感到開心又期待。他透過唱片公司表示，「很榮幸受到KKBOX邀請，期待9月跟大家見面！」
此外，今天也搶先預告兩組共演組合，三大天團TRASH、宇宙人、理想混蛋除了各自準備精彩表演，還將3團合作鬥陣演出，更特別邀請金曲獎最佳編曲人黃少雍加入，為3團合演更添火花與看頭！不僅如此，金曲創作才子韋禮安、日本創作新星imase也為廣大歌迷們準備了驚喜共演橋段，屆時台日兩大創作歌手將合作演唱膾炙人口的超人氣神曲，曲目留待當天現場揭曉！
今年KKBOX風雲榜由全方位男神黃偉晉首度擔綱主持人，完整表演陣容包括Faye 詹雯婷、G.E.M. 鄧紫棋、imase、Jeff Satur、Karencici、Kimberley 陳芳語、MATCHA、MC HotDog 熱狗、Peder Elias、TRASH、U:NUS、五堅情 W0LF(S)、宇宙人、艾薇、林宥嘉、韋禮安、徐佳瑩、孫盛希 Shi Shi、陳華、理想混蛋、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治，集結22組人氣歌手輪番獻聲，為樂迷們熱力呈獻精彩絕倫的視聽饗宴。