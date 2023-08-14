樂天女神李多慧「白色比基尼」大秀無敵身材！完美腰身一覽無遺
南韓超人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）擁有甜美臉蛋、深厚舞蹈實力，她在今年加入中職樂天女孩（Rakuten Girls），讓不少台灣粉絲為之瘋狂。時常透過社群媒體分享生活的她，昨（13）日在IG上傳白色比基尼美照，照片曝光後，立刻引起粉絲暴動，甚至被網友轉到PTT，鄉民也直呼：「戀愛了」、「腰身跟那個腿，絕對無敵」、「這腰身，最頂的」、「沒瀏海比較正」、「超暈。」
記者郭佩蓉/綜合報導
李多慧昨日在IG上傳多張到濟州島旅遊的美照，其中有她身穿白色比基尼，大秀完美身材的性感照，也有她下水到泳池內的濕身照，她則在文內表示：「夏天的尾聲是濟州島。」照片曝光後，不少啦啦隊女孩們也紛紛留言稱讚，像是同樣身為樂天女孩的紫庭就回應：「So hot！」Rina則是回覆：「喜歡！」
而該組照片也被網友轉到PTT，原PO以「李多慧這比基尼 無敵的吧？」為題發文，表示：「如題，我們多慧，在ig po比基尼照秀身材，這身材無敵的吧？有沒有八卦？」鄉民們也紛紛留言：「戀愛了」、「沒瀏海比較正」、「大腿真的阿斯」、「這腰身最頂的」、「身材真的好，有在跳舞運動的就是有差」、「很漂亮！」、「腰身跟那個腿絕對無敵。」