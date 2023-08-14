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不只把台灣消金業務賣給星展銀　花旗在這7大市場也已全面撤出

▲不僅在台台消金業務順利併入星展銀行， 花旗銀行表示，累計目前已自8個市場撤出消金業務。（圖／美聯社／達志影像）
▲不僅在台台消金業務順利併入星展銀行， 花旗銀行表示，累計目前已自8個市場撤出消金業務。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

花旗集團今（14）日宣布，已成功完成將在台消費金融業務出售並移轉至星展銀行，包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及消費者信用貸款業務及近3千名花旗員工的移轉。當然，也不只有台灣市場，花旗說，其他7個市場消金業務也完成出售，包括澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南

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花旗集團是在2022年宣布出售在台消金業務，交易協議包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及消費者信用貸款業務，還有近3千名花旗員工的移轉，並在今日順利完成交易。不過，花旗在台灣的企業機構客戶業務不包括在這次交易範圍，花旗仍將專注於為所有企業機構客戶在台灣、亞太區域及全球市場，提供服務。

其實，花旗也不只出售在台消金業務，因應全球策略調整，花旗宣布退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥等14個市場的消費金融業務，並已於9個市場簽署交易協議，完成其中8個市場的消金業務出售，包括澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南，和這次的台灣。

花旗預計於下半年完成印尼消費金融業務的出售，而先前宣布花旗於中國和韓國的消費金融業務的關閉，還有在俄羅斯整體業務的縮減皆持續進行中。此外，花旗還宣布將尋求其在墨西哥的消費金融、小型企業和中型市場金融業務的首次公開募股，並計劃根據市場情形於 2023 年下半年重啟波蘭消金業務的退出程序。

花旗集團亞太區執行長 Peter Babej強調，完成台灣消金業務的出售後，花旗將持續致力於發展引領市場的企業機構金融業務，並運用花旗的全球網絡和產品，支持客戶在台灣及亞太區域市場的營運。

花旗集團負責全球擬出售消金業務部門執行長Titi Cole則說，完成這項交易是精簡集團組織重要的一步，而花旗（台灣）銀行董事長安孚達則表示，這次出售對客戶和消費金融員工而言是一個正向的結果，也感謝消費金融員工多年來的貢獻，並期待他們在星展銀行的職涯達成許多成就。


 

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