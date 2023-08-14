客家文化先驅陳運棟辭世！文化部感謝貢獻　代表頒贈總統褒揚令

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部指出，陳運棟出身書香世家，五代都以教育為業，其畢業於新竹師範學校、文化大學民族與華僑研究所，曾任國小與中學教師、文化大學政治系兼任講師、國民大會代表、行政院客家委員會委員、苗栗縣教育會理事長、財團法人陳運棟文教基金會董事長等，獻身杏壇40餘年，作育英才無數，投身傳承客家文史及語言文化等多項工作，成就斐然。
陳運棟出版客家相關著作逾40本，其中《客家人》、《臺灣的客家人》、《臺灣的客家禮俗》，蒐整客家民族遷徙、語言、民俗、文化及文學，為研究客家經典著作；另參與《三台雜誌》創刊工作、台視客家節目「鄉親鄉情」文化講座、「客家風雲雜誌」創刊工作，贊助創立「寶島客家電台」、「大漢之音客家廣播電台」，對於提升客語學習及對客家族群認同感有偌大幫助，備受各界崇敬，貢獻甚鉅。
文化部表示，陳運棟除創作出版外，亦積極推廣客語、保留珍貴的客家禮俗及文化。對於其長年投身復振客家語言及文化推廣傳承奔走的熱切之情，文化部深切感念，並將遵循其步伐，與各界共同努力推動國家語言傳承，實踐未來「共存、共榮、共享」語言共和國的理想境界。
以下為「總統褒揚令全文」：
客家耆宿陳運棟，清樸恂達，明贍惇敏。少歲卒業臺灣省立新竹師範學校，嗣獲文化大學民族與華僑研究所碩士學位，術德陶育，時雨春風，肇始逾四十載薰沐啟迪之年月。平居從事田野調查采集，暢申族群意識認同，相繼完成著作四十餘本、文章一百六十餘篇，尤以《客家人》、《臺灣的客家人》等雋品稱頌，澄源端本，披林擷秀，允為客家系統研究前驅。長期眷懷客家事務，參與《三台雜誌》、《客家風雲雜誌》編輯，擔任「鄉親鄉情」電視節目講座，資助還我母語運動、寶島客家廣播電臺草創，探索前人拓荒軌跡，標揚先輩硬頸精神；潛心苗栗縣誌重修，悉力地方文史傳衍，極智窮思，明若觀火；析微察異，博通典籍。曾獲頒特殊優良教師奬項、客家台灣文化獎、全球中華文化藝術薪傳獎-中華文藝獎、客家貢獻獎-終身貢獻獎暨推展本土語言傑出貢獻獎等殊榮，蜚英騰茂，枌榆有聲。綜其生平，盡瘁客家歷史語言發展，倡提臺灣鄉土文化保存，貽範遐緒，累世興詠。遽聞嵩齡殂落，軫悼良殷，應予明令褒揚，用示政府篤念耆賢之至意。