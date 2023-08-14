FTISLAND李洪基台灣演出「拿重要部位開玩笑」 在真嚇到吃手阻止
南韓知名樂團FTISLAND今年4月22日才在TICC舉辦《2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND'》演唱會，相隔113天，成員李洪基、李在真、崔敏煥跟支援的吉他手Lee Ui Soo昨（13）日重回同場地舉辦「安可場」，3000張門票售罄，人氣可見一斑。該演出結尾時，李洪基表演安可曲《I Hope 바래》中途學起李在真彈貝斯，他卻把麥克風放在尷尬位置，更於IG發表18禁言論，引起討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
《I Hope 바래》是FTISLAND的代表曲之一，4月的台北首場時，FTISLAND歌單內未有該首歌，這次是為了「台灣安可場」特別加上，李洪基表示很久沒唱這首歌，「這是特別送給台灣歌迷的禮物。」當他們表演到間奏時，李洪基走向李在真，並學他飆貝斯，李在真見狀作勢嚇到，更擺出「吃手手」的動作，李洪基才把「放在重要部位」的麥克風往上移。
唱完《I Hope 바래》後，李洪基說：「吉他本來就在這個位置吧？」李在真回他：「但麥克風怪怪的！」李洪基就撒嬌說：「因為沒有吉他嘛～」
演出結束後，李洪基晚上於IG上傳當時的側拍照，用諧音寫下：「看到我的G（吉）他嚇到的在真。」在真則分享該限時動態，回覆：「夠了！夠了！」
FTISLAND結束《2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND'》巡演後，即將發行第9張迷你專輯，李洪基更在新曲發表前，搶先在13日的台灣演出上清唱一小段，也表示8月會展開新巡演「HEY DAY」，保證會有台灣場，要大家敬請期待。