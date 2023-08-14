林志穎14歲兒Kimi「側臉意外露出」！顏值神複製爸媽 帥到登熱搜
「不老男神」林志穎與陳若儀感情甜蜜，育有大兒子Kimi與雙胞胎兒子Jenson和Kyson，林志穎自從2022年車禍休養之後，前一陣子才剛復出，愛妻陳若儀不時相伴，也會在IG分享許多生活點滴。然而，近日陳若儀分享東京遊記的時候，意外公開14歲兒子Kimi側臉，結果讓大批粉絲感到驚訝，直呼真的「遺傳爸爸高顏值」，帥到登上微博熱搜。
記者張嘉哲/綜合報導
陳若儀8月飛到日本東京遊玩，正好遇到迪士尼40週年的活動，不過因為天氣實在太熱，不斷到禮品店吹冷氣，相當逗趣，而發出的一系列照片當中，有眼尖網友發現有一張兩個兒子與她的背影照，照片註解寫著「Kimi一直想鬧弟弟說船會開得很快，媽媽在安撫他」。
而照片中大兒子Kimi轉頭看著媽媽、弟弟，側臉罕見入鏡，一頭烏黑的頭髮搭配高挺的鼻樑，側臉跟爸爸林志穎有七成的相似度，完全是遺傳到爸媽的超高顏值，只不過時隔多年看到Kimi側臉的老粉則表示「Kimi這個暴風抽高是怎麼樣？都長這麼大啦！」、「Kimi側臉入鏡了啦！好帥喔」、「沒想到Kimi已經長這麼大了.....歲月不饒人」、「Kimi側臉好像爸爸！有夠帥」。
而照片也立刻被轉發到微博熱烈討論，甚至還登上熱搜，事實上，Kimi在3歲半時（2013年）跟著爸爸林志穎參加陸綜《爸爸去哪兒》，當時因為天真可愛，在節目上表現擄獲大批粉絲，不過長大後卻退出螢光幕前，雖然爸媽經常會分享他的照片，但多數都是背對或者遮住臉，好保護Kimi的隱私生活，因此這次她在媽媽的IG露出側臉，才會有這麼多人感到驚訝！