沉浸式遊戲體驗嗨翻洲際！頂級電競品牌AORUS冠名中信兄弟主題日
中職下半季賽事已經熱鬧展開，力求下半季冠軍以及連霸的兄弟象，也積極求勝，全球頂尖主機板、顯示卡和硬體解決方案製造商技嘉科技，旗下頂級電競品牌AORUS，特別在8月12、13日在中信兄弟主場冠名贊助最具娛樂沉浸體驗的AORUS GAME DAY主題日，並在8月12日邀請技嘉科技總經理林英宇，到場擔任開球嘉賓，現場更是坐滿熱情的球迷。
生活中心/綜合報導
這次攜手中信兄弟棒球隊舉辦主題日活動，總經理林英宇表示，技嘉是台灣在地的品牌，希望深入耕耘，中信兄弟也是非常成功的球隊，希望這樣的合作，讓不管是玩家還是球迷，各面相可以溝通，促成異業強強聯手。AORUS今年與中信兄弟宣布成為合作夥伴，請來中信兄弟球員王威晨與江坤宇擔任品牌大使，透過雙方的合作，希望將AORUS挑戰極限、勇往直前的精神，結合中信兄弟的黃潮拚戰精神，一起邁向極致榮耀！
總經理林英宇開球後也分享心情，他強調棒球是台灣國球，大家來看棒球比賽是個很輕鬆的環境，有幸能參與開球感到相當開心，他也提到，電競跟棒球其實都是團隊活動，人跟人彼此互相信任依賴，一起往前衝、往前創造佳績，正是技嘉想要表達的精神。
AORUS GAME DAY為期兩天的主題日活動，現場攤位也祭出電競主題的體驗活動，像是打卡標記、AORUS電競教室，以及電競密室解謎挑戰，甚至還能與品牌大使互動，完成關卡題目等，各種闖關遊戲與粉絲同樂之餘，兩天主題日現場也提供AORUS 15X電競筆電，以及AORUS FI32U 4K電競螢幕做為現場抽獎大獎，回饋喜歡兄弟象以及AORUS的球迷朋友們。在活動期間AORUS也推出限時優惠方案，凡購買指定產品即可參加抽獎，有機會獲得品牌大使王威晨和江坤宇親筆簽名的限量版AORUS GEFORCE RTX 4070 Ti 12G顯示卡和AORUS AMP900滑鼠墊。
技嘉持續關注國內體育賽事，持續兌現推動科技與體育產業發展的承諾，未來也不排除棒球以外，跟更多不同賽事領域來合作，總經理林英宇也強調，技嘉一直都持開放態度，從校園合作，到培育科技人才、電競戰隊的經營培養，技嘉科技的目標便是跟在地共生、共榮。