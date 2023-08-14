籃球／世界大學籃球系列賽政大奪冠！MVP莫巴耶有望打NBA？
2023年第2屆世界大學籃球系列賽（WUBS）昨（13日）上演冠軍戰，政治大學以90:84力退地主日本白鷗大學，獲得本屆系列賽的冠軍金盃，拿下全場最高分30分的「政大隊長」莫巴耶拿下MVP，他也不排斥未來打職業，甚至挑戰NBA殿堂。
實習記者徐增峰/綜合報導
莫巴耶在大專籃球聯賽（UBA）有著「最強外籍生」稱號，且扛下政大雄鷹的隊長一職，他表示，今年很開心可以拿到冠軍，這是去年沒有拿到的，另外他也很謝謝自己的隊友、教練團以及領隊，在他第4節五犯畢業下場後，如果沒有隊友堅持到最後，自己也不可能拿下MVP。
冠軍戰MVP莫巴耶也接受了當地日媒的採訪，訪談中提及他還有想挑戰NBA的夢想，不過他也不排除其他海外職業聯盟，包括日本B League，他說：「只要有好的條件，都不排除加入。」
政大雄鷹領隊姜豐年表示，結束這次系列賽後，球隊還會在日本多留到19日，並跟日本的球隊多打幾場友誼賽，除了磨練新生也促進團隊的化學效應。另外他也很感謝政大的師生、校友與球迷持續關注他們。
本次賽事政大雄鷹第2次參與WUBS，並拿下3戰全勝的超優質表現，首戰面對日本東海大學以81:75擊敗，第2戰更是以79:75擊敗美國NCAA一級球隊Radford University，最後則是在冠軍戰擊敗日本白鷗大學，在這屆系列賽封王。