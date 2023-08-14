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阿根廷初選結束　通膨高達116%引發民怨

▲阿根廷初選投票今晚結束，預計選民將以手上一票懲罰執政的中間偏左執政聯盟，一吐通膨率高達116%的怨氣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷初選投票今晚結束，預計選民將以手上一票懲罰執政的中間偏左執政聯盟，一吐通膨率高達116%的怨氣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社布宜諾斯艾利斯13日綜合外電報導）阿根廷初選投票今晚結束，預計選民將以手上一票懲罰執政的中間偏左執政聯盟，一吐通膨率高達116%的怨氣。當地生活成本危機導致每10人就有4人陷貧。

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路透社報導，阿根廷初選對大多數成年人來說都是強制性的，每人一票，基本上是10月大選的大型預演，將可清楚指向誰最有可能贏得總統職位。

這對阿國政策極為關鍵，影響範圍除了阿根廷這個世界最大大豆、玉米和牛肉出口國之一的龐大農業部門，也包括與國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）就重整440億美元債務一事進行的協商。

經濟危機讓許多阿根廷人對主要政黨─貝隆主義聯盟（Peronist coalition）和保守派反對黨「合力改變」（Together for Change）─極其失望，並為極右翼自由主義人士敞開意外獲勝的大門。

42歲的家庭主婦阿隆索（Adriana Alonso）表示：「這是我們必須改變現狀的另一個機會。通貨膨脹正在扼殺我們，工作不確定性讓你無法規劃自己的生活。」

隨著官方結果預計在今天稍晚公布，外界目光都集中在保守派內部的領導權之爭，以及有黑馬之姿的自由派候選人米雷伊（Javier Milei）。

保守派聯盟的消息人士表示，米雷伊表現「極佳」，令人擔心。

部分選民計劃以不投票，或是將票投給邊緣政黨的方式來表達抗議。此一趨勢可能會對較為溫和的總統候選人不利，其中包括中間偏右的布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）和經濟部長馬薩（Sergio Massa）。

最重要的領導之爭，則是「合力改變」聯盟內部，由拉雷塔槓上強硬保守派的前安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich），兩人都承諾實施更多的緊縮措施、步向更自由的市場。

一個不可預期的因素，則是自由派經濟學家米雷伊，他在民調中獲得近1/5的可能選票。米雷伊以傲慢、毫無道歉的風格贏得選民支持。他希望經濟美元化並關閉中央銀行。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）在一份報告中表示，這位「自由派候選人的強勁表現令人意外，3名候選人可能在10月展開勢激烈的競爭」。

儘管當局對不投票的人處以罰款，但民意調查機構預計投票率將會偏低。

政治分析家法拉（Carlos Fara）表示：「預計應會有更多人棄權，也許還有更多空白選票。我們在迄今為止舉行的省級選舉中，也看到了這方面的警訊。」

「最難預測的是米雷伊的表現，因為他是一個超出政治基準的現象。」

無論誰在10月，或更有可能在11月舉行的決選勝出，都將在重建阿根廷耗盡的外匯儲備、促進穀物出口、控制通貨膨脹，以及如何放鬆貨幣管制方面作出重大決定。

58歲商人博洛科（Jorge Boloco）表示，阿根廷需要一條「通往未來之路」，但沒有任何一個政黨提供明確方向。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120814

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