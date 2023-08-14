阿Sa蔡卓妍曾祕婚鄭中基！分手百億富三代男友 過往情史曝光
40歲香港女星蔡卓妍「阿Sa」近日證實，她與「百億麻將館大王」石鑑輝三兒子石恆聰已經分手，兩人交往6年遲遲沒有步入禮堂，最終卻是走上分手一途，讓外界都相當錯愕。事實上，蔡卓妍過去曾和男星鄭中基祕婚，之後又和Angelababy前男友陳偉霆交往，感情世界頗為豐富，《NOWnews今日新聞》整理出蔡卓妍過往情史，一起來看看吧！
記者賴禹妡/綜合報導
蔡卓妍祕婚鄭中基！同天宣布結婚、離婚消息
蔡卓妍2010年被爆出和鄭中基早已祕婚，消息曝光後引起一陣議論，蔡卓妍與鄭中基當時立刻召開記者會，承認兩人確實在2006年結婚，但已經離婚一段時間，離婚原因是兩人個性不合。蔡卓妍同天宣布結婚與離婚，她事後也坦言年輕時期把婚姻想得太簡單，但從不後悔嫁給鄭中基，「因為我真的愛」。
蔡卓妍和陳偉霆談姊弟戀！因聚少離多分手
蔡卓妍在與鄭中基離婚後，認識比她小3歲的陳偉霆，陳偉霆過去曾和Angelababy交往，也因此蔡卓妍與陳偉霆的姊弟戀備受關注，最終兩人交往5年後，因聚少離多分手。分手後在某場活動上，還一度出現蔡卓妍、Angelababy及陳偉霆同框的尷尬場面。
證實分手石恆聰！蔡卓妍強調沒有第三者
蔡卓妍2017年爆出和石恆聰熱戀，兩人雖然平時不常放閃，但仍穩定交往6年，甚至早已半同居，雙方家庭也互相熟識，讓外界以為兩人遲早傳出婚事。沒想到，蔡卓妍近日卻證實已和石恆聰和平分手，還強調沒有第三者介入，是兩人之間相處出現問題。但卻有消息人士爆料，石恆聰個性太愛玩，還和圈內一名「C小姐」關係過於親密，讓蔡卓妍最終心寒地決定離開。