樂成宮發揚媽祖慈悲　林右昌贈匾敬意

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樂成宮主祀天上聖母，又被稱「旱溪媽祖」，是地方重要信仰中心，每年農曆三月的「遶境十八庄」活動獲登錄為台中市民俗文化資產。林右昌上午在台中市議員江肇國、李天生與前議員邱素貞、樂成宮董事長何敏誠等人陪同下參拜媽祖。
林右昌表示，樂成宮是台中東區、南區及大里、烏日一帶的重要信仰中心，感謝董事會過去對廟宇經營的努力，內政部作為全國廟宇的主管機關，特別贈匾以表示敬意；內政部剛完成組織改造，宗教禮儀司的成立，希望能夠更全面的為宮廟團體、鄉親鄰里服務。
何敏誠說，全台有上萬間廟宇，內政部在其中選定樂成宮贈送匾額，廟方備感榮幸，此舉更是對從事廟務工作者的最大肯定，也希望尊神保佑全國百姓身體健康。
江肇國表示，樂成宮已不是第一次獲得贈匾的殊榮，前總統馬英九、陳水扁過去分別贈「被澤蒙庥」與「慈航載福」匾額給樂成宮，蔡英文總統也於2017親自到樂成宮致贈「霖雨濟度」匾額給廟方，歷任總統的肯定與讚揚媽祖神威，讓在地人感到相當光榮。
江肇國說，樂成宮繞境十八庄活動雖已獲台中市登錄為無形文化資產，另外樂成宮也以月老靈驗在地方聞名。在近年晚婚、不婚、少子化情況之下，內政部可推廣類似樂成宮的未婚聯誼及集團結婚等活動，讓有情人的姻緣得到最大祝福。