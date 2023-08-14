台中婦焦急衝郵局！拿「空白匯款單」寫8字　行員見狀下秒報警

巷仔內／明明坐過牢卻沒前科　太奇葩的江和樹讓攻擊手想翻白眼

▲出身底層的江和樹，選舉時各種吸睛招數源源不絕。（圖／江和樹提供，2023.08.14）
▲出身底層的江和樹，選舉時各種吸睛招數源源不絕。（圖／江和樹提供，2023.08.14）

顏幸如／特稿

明明是地方政治人物，民眾黨台中市議員、市黨部主委江和樹的名字，和法院連在一起的次數堪稱家常便飯，最近一次上新聞，是競選對手指控他以安裝機車擋泥板、無償發放快篩試劑、辦潑水節等方式賄選，對他提告當選無效。5天前台中地院裁示原告之訴駁回，他得以繼續保持「沒前科」、「無敗訴」紀錄。

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江和樹以直播主身份活躍於地方，去年開直播設靈堂大罵政治網紅四叉貓45分鐘，自此擁有全國知名度，甚至勝過學姐黃瀞瑩、躍居九合一大選民眾黨聲量最高候選人。外界譏笑江和樹是沒讀書的草包、批評他是「8+9代言人」，但仔細看判決書內容，會發現江和樹慣行險棋，行事作風雖有爭議，卻能屢屢避過法律紅線。

▲江和樹是超級柯粉，一路挺柯文哲選總統。（圖／江和樹提供，2023.08.14）
▲江和樹是超級柯粉，一路挺柯文哲選總統。（圖／江和樹提供，2023.08.14）
這也就不難解釋，透過司法院裁判書查詢，出現江和樹名字的案件高達31筆，11樁民事案件有當選無效、損害賠償、發還擔保金、給付清潔費等；20樁刑事件有竊盜、過失傷害、妨害投票、公共危險、槍砲彈藥、詐欺、常業詐欺、著作權法。他在判決書裡的身份囊括被告、原告、證人，光是見到列表畫面，一般人會馬上聯想到「前科累累」、「抓到了」這兩個詞。

這些別人眼中不光榮的過往，他從不忌諱，甚至主動提及從小為了生活，國中騎機車送貨、14歲開白牌計程車；以及15歲當爸後，為了養家活口有多拚命、出了好幾次車禍。還有21歲因《檢肅流氓條例》坐牢71天、成功申請冤獄賠償後，拿賠償金買粽子送大家吃。古有云三折肱而成良醫，法院跑多了，江和樹對法律「很有實務經驗」，比一般人更清楚底線在哪，也一直維持「無前科」。

▲透過司法院裁判書查詢江和樹，光是一般民刑事案件就有28筆。（圖／翻攝裁判書查詢，2023.08.14）
▲透過司法院裁判書查詢江和樹，光是一般民刑事案件就有28筆。（圖／翻攝裁判書查詢，2023.08.14）
面對人生最大的黑歷史，江和樹半開玩笑的說，被抓去關卻沒有前科，是因「當時還不夠大尾」。沒說的卻是在失去自由的這71天，讓他體悟到歹路毋通行，決心踏上正途，當個讓孩子感到光榮的爸爸。

出身重組家庭，哥哥姐姐們分屬不同爸媽，加上族親關係複雜，原生家庭提供成長時期的江和樹很多資源，但紛擾牽扯也多，江和樹一步步成為現在大家看到的爭議性人物，喜歡他、討厭他的人各持立場，一直爭論不休。

但在網路時代，太多鍵盤俠和公眾人物顧著求取時效，見獵心喜加上不求甚解，很容易傷人不成先損己三分。江和樹大動作提告吳欣岱，不僅為自己的政治路洗白，也刻意突顯兩人天差地別的社經地位，意圖在充斥菁英份子的政治圈，為底層出身的小人物出一口氣、也為自己凝聚更多支持度。

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