巷仔內／明明坐過牢卻沒前科　太奇葩的江和樹讓攻擊手想翻白眼

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這也就不難解釋，透過司法院裁判書查詢，出現江和樹名字的案件高達31筆，11樁民事案件有當選無效、損害賠償、發還擔保金、給付清潔費等；20樁刑事件有竊盜、過失傷害、妨害投票、公共危險、槍砲彈藥、詐欺、常業詐欺、著作權法。他在判決書裡的身份囊括被告、原告、證人，光是見到列表畫面，一般人會馬上聯想到「前科累累」、「抓到了」這兩個詞。
這些別人眼中不光榮的過往，他從不忌諱，甚至主動提及從小為了生活，國中騎機車送貨、14歲開白牌計程車；以及15歲當爸後，為了養家活口有多拚命、出了好幾次車禍。還有21歲因《檢肅流氓條例》坐牢71天、成功申請冤獄賠償後，拿賠償金買粽子送大家吃。古有云三折肱而成良醫，法院跑多了，江和樹對法律「很有實務經驗」，比一般人更清楚底線在哪，也一直維持「無前科」。
面對人生最大的黑歷史，江和樹半開玩笑的說，被抓去關卻沒有前科，是因「當時還不夠大尾」。沒說的卻是在失去自由的這71天，讓他體悟到歹路毋通行，決心踏上正途，當個讓孩子感到光榮的爸爸。
出身重組家庭，哥哥姐姐們分屬不同爸媽，加上族親關係複雜，原生家庭提供成長時期的江和樹很多資源，但紛擾牽扯也多，江和樹一步步成為現在大家看到的爭議性人物，喜歡他、討厭他的人各持立場，一直爭論不休。
但在網路時代，太多鍵盤俠和公眾人物顧著求取時效，見獵心喜加上不求甚解，很容易傷人不成先損己三分。江和樹大動作提告吳欣岱，不僅為自己的政治路洗白，也刻意突顯兩人天差地別的社經地位，意圖在充斥菁英份子的政治圈，為底層出身的小人物出一口氣、也為自己凝聚更多支持度。