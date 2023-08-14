MLB／「故事哥」4安鐵支好表現 紅襪兩轟領銜6:3擊敗老虎
美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊在主場迎戰底特律老虎隊，紅襪靠著剛傷癒復出的「故事哥」Trevor Story以及Justin Turner、Adam Duvall兩發全壘打的帶領下，終場以6:3獲勝。
實習記者徐增峰/綜合報導
Trevor Story在1局就擊出右外野方向場地規則的二壘安打，可惜下一棒吉田正尚沒有建功，2局上半老虎靠著Spencer Torkelson觸身球上壘、Zach McKinstry的安打以及老將「胖卡布」Miguel Cabrera的滾地球送回第1分，但紅襪立即有所作為，Triston Casas選到保送站上壘包後，Connor Wong直接敲出右外野強勁的三壘安打追平比數。
3局下半紅襪的重砲開轟，第2棒的Justin Turner將球送出綠色怪物，幫助紅襪超前比分，而下一棒的Story打出本場第2支安打，再由Adam Duvall送回來得分，比數來到3:1
老虎也不甘示弱，5局上半Akil Baddoo也將球送給綠色怪物上的球迷，也將紅襪先發投手Kutter Crawford打退場。
輪到紅襪的反攻機會，5局下靠著Trevor Story的第3支安打、吉田正尚本場首安以及Adam Duvall的三分砲拉開比分，而雖然6局上老虎又再添得一分，但已無力回天。
故事哥帶著3安猛打賞的表現進入第6局的進攻，他又將球打到中外野方向形成二壘安打，達成今年第1次單場4安打，終場就已6:3收下勝利。